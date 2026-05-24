La historia de Malvina, la cría de puma que sobrevivió milagrosamente a un brutal siniestro vial en la Ruta Nacional 40, bien podría inspirar el guion de una serie de Netflix. Y este viernes, tal como había adelantado Mejor Informado, sumó un nuevo capítulo. Después de semanas de cuidados intensivos en la región cordillerana, fue trasladada desde el Parque Nacional Nahuel Huapi hacia a un centro especializado de la ciudad rionegrina de Allen.

Cómo fue el operativo del traslado de Malvina

El operativo fue realizado por personal de Parques Nacionales y especialistas en fauna silvestre, quienes acompañaron cada paso del viaje de la cachorra que logró sobrevivir cuando su madre —una hembra preñada— murió atropellada dentro del área protegida. Sus tres hermanos también fallecieron en el impacto. Malvina fue la única que resistió.

Malvina tiene una nueva oportunidad: la cría de puma ya se encuentra en el bioparque Bubalcó Patagonia

El milagro que nació en plena tragedia

La imagen de la pequeña puma, que dio pelea por vivir desde el momento cero, conmovió a todos en las redes sociales. Veterinarios y rescatistas llegaron a describir su supervivencia como “un milagro”, después de encontrarla aún con vida tras el accidente ocurrido entre Villa La Angostura y el empalme con la Ruta 237.

Guillermo Sánchez, el primer veterinario en atender a Malvina en Villa La Angostura - Foto: P.N. Nahuel Huapi

Durante las primeras semanas, la cachorra recibió cuidados permanentes y hasta fue "adoptada" por una gatita doméstica que ayudó a contenerla en sus primeras horas de vida. La escena recorrió medios de la Argentina y despertó una ola de cariño en la región.

Pero los especialistas sabían que el futuro de Malvina no iba a estar en el hábitat natural, sino que al haber perdido a su madre apenas nacida y haber atravesado una crianza asistida, no desarrolló las herramientas necesarias para sobrevivir en estado salvaje.

La pumita Malvina junto con pesonal veterinario y autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi - Foto: P. N. Nahuel Huapi

Un nuevo hogar para aprender a vivir

Ahora, en la Fundación Bubalcó, la cachorra de puma comenzará una etapa decisiva. El bioparque cuenta con profesionales y espacios preparados para la rehabilitación y manejo de fauna silvestre, algo que le garantizará bienestar y una vida adecuada para su condición.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi destacaron que el traslado representa una “segunda oportunidad” para el animal y remarcaron la importancia de conducir con extrema precaución dentro de las áreas protegidas, donde los atropellamientos de fauna son cada vez más frecuentes.

La muerte de la puma reabrió además el debate sobre la velocidad en rutas que atraviesan corredores biológicos y zonas de alta circulación de animales silvestres.

Personal de Parque Nacional Nahuel Huapi y de la Fundación Bubalcó Patagonia tras el traslado de Malvina - Foto Gentileza

El símbolo de una problemática más grande

La historia de Malvina no es solamente la de un cachorro de puma que logró sobrevivir. También expone la fragilidad de la fauna patagónica frente al avance humano, el tránsito vehicular y la presión sobre los ecosistemas naturales. Mientras unos avanzan, los otros se ven obligados a replegarse.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi, los pumas forman parte esencial del equilibrio ambiental. Son depredadores tope y cumplen un rol clave en la conservación del ecosistema andino patagónico.

Hoy, mientras la pequeña felina comienza una nueva vida lejos del lugar donde nació, miles de personas siguen su historia con esperanza. Porque en medio de una tragedia, Malvina todavía tiene una oportunidad.