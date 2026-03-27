En una nueva acción que marca el compromiso del Gobierno de la Provincia con la lucha contra el narcotráfico en la región, fuerzas policiales de Chos Malal y Andacollo llevaron adelante este jueves un allanamiento simultáneo en dos domicilios de Andacollo, como parte de una investigación iniciada tras una denuncia en la plataforma del Ministerio Público Fiscal de Chos Malal.

Personal de la División Antinarcóticos de Chos Malal se dividió en dos grupos tácticos para ejecutar las diligencias, contando con el apoyo de efectivos de la Comisaría N 30 de Andacollo. Bajo la supervisión de la Fiscalía Única de Chos Malal, la pesquisa se extendió por una semana hasta reunir pruebas suficientes para la autorización judicial.

Durante el operativo, se secuestraron siete plantas de cannabis sativa, que medían entre 40 y 110 centímetros, junto con hojas y cogollos en proceso de secado, con un peso total de 381 gramos. El valor estimado de la droga incautada asciende a más de 9.535.500 pesos.

Además, fue demorada una mujer mayor de edad. La Fiscalía la imputó por infracción a la Ley 23.737, ordenando posteriormente su libertad supeditada a la causa.

Participaron en el operativo 10 efectivos de la División Antinarcóticos y dos vehículos policiales, junto con personal de la Comisaría 30 de Andacollo, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en la región.