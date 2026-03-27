Un hombre de 41 años fue detenido tras intentar robar una leche y un perfume en un supermercado Chino de Catriel. Utilizó el carrito del bebé de apenas un año y tres meses, para esconder el botín. Fue detectado por las cámaras de seguridad, reducido por empleados del comercio y entregado a los policías de la Comisaría 9°.

El hecho se registró el jueves, cerca de las 11:30, la secuencia quedó grabada por el sistema de vigilancia del local. Según se pudo reconstruir, el hombre recorría las góndolas como cualquier cliente, pero en un momento aprovechó un descuido para guardar los productos entre las pertenencias del changuito del bebé. La maniobra, tan burda como alarmante, no pasó desapercibida.

Sin embargo, lo que parecía un simple intento de robó escaló rápidamente. Cuando los empleados, todos de origen chino, advirtieron la situación y lo enfrentaron, el sospechoso reaccionó de manera violenta. Hubo forcejeos, gritos y tensión. En medio de ese caos, uno de los trabajadores terminó con una lesión visible en el tobillo tras intentar retenerlo.

A pesar de la agresividad, los comerciantes lograron reducir al hombre y mantenerlo retenido dentro del local hasta la llegada del personal policial. Fueron minutos cargados de nerviosismo, con clientes observando la escena y un bebé en medio de una situación completamente fuera de control.

Minutos después, efectivos de la Comisaría 9° arribaron al lugar, tomaron intervención y procedieron a la detención del sujeto. El trabajador herido fue trasladado al hospital local para su atención, mientras que el pequeñor fue resguardado y se dio aviso a personal de SENAF para evaluar su situación.

Acusación y prisión preventiva

De acuerdo con la acusación de la fiscalía descentralizada, el ladrón es reincidente, tiene cuatro condenas previas de prisión efectiva por robo, entre 2015 y 2025. De esta manera la querella justificó el pedido de prisión preventiva. Además sumó como fundamento la posibilidad de entorpecer la investigación.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos por robo calificado por lesiones graves, agravado por la utilización de un menor. Además ordenó que quede detenido por cuatro meses mientras dura la investigación.