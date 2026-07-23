Una familia de Cutral Co continúa conmocionada por el suicidio de su hijo, que fue enterrado sin aviso a la familia, quienes se enteraron por redes sociales de la muerte de su hijo, hermano y amigo.

La familia de Salvador Ferreira, el hombre que fue encontrado sin vida el jueves por la mañana en una vivienda de calle General Paz al 400, denunció que nunca fue notificada oficialmente de su muerte y que, cuando logró llegar al cementerio, el cuerpo ya había sido sepultado.

Según la reconstrucción realizada por los familiares, Ferreira fue hallado sin vida alrededor de las 10.30 y, cerca de las 17.30, ya había sido enterrado en el cementerio local.

La explicación de la Fiscalía

A una semana del hecho, el jefe de Fiscales de Cutral Co, Gaston Liotard explicó que, al certificar que fue un suicidio cometido en su domicilio, el forense hizo el acta de defunción y se procedió a reubicar el cuerpo.

Según Liotard, en el lugar del hecho certificaron el suicidio un médico de policía, un médico del hospital, más el médico forense, quien determinó que no había criminalidad, por lo cual se certificó el suicidio.

Además, en declaraciones a La Voz Neuquén, Liotard aclaró que en la ciudad cutralquense y alrededores no hay morgue, por lo cual era urgente definir qué hacer con el cuerpo, ya que el mismo entra en un proceso de descomposición y degradación.

Una solución urgente ante la falta de respuestas de su familia

"En virtud de ello, policía no pudo, no supo o no pudo, pero lo cierto es que no pudo contactarse con familiares. Finalmente logró contactarse con una amiga de la persona fallecida. Esta persona gentilmente se ofreció para recibir el cuerpo, lo que se llama entrega del cuerpo", indicó.

Además agregó los costos altos de los sepelios, el cual terminó concretándose a través de Acción Social, junto a la buena predisposición del municipio. En ese momento se dispuso el cuerpo en el cementerio local y luego se acercó la familia, que fue atendida en Fiscalía.

Liotard aclaró que se reunió este miércoles con el hermano y el padre de Salvador, quienes recibieron las correspondientes explicaciones de lo que se hizo y que, en caso de que lo deseen, pueden iniciar acciones.

Por último, el fiscal sostuvo que no hubo errores en el manejo del caso, sino que fueron decisiones urgentes que se tomaron de forma rápida para resolver dónde depositar el cuerpo, en la medida que la familia no aparecía. Además el mismo se encontraba en un domicilio a la vista de muchas personas, por lo cual debía ser retirado con urgencia

"El cuerpo fue a donde tenía que ir, a un cajón y al cementerio local. Si después quiere hacerse algún otro tipo de investigación, de reclamo, de exhumación, lo que fuere, se puede hacer."