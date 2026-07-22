El hallazgo de restos óseos humanos en la planta de tratamiento de residuos de Cutral Co dio un giro en las últimas horas. Luego de las primeras pericias realizadas por Criminalística, la principal hipótesis de la investigación indica que los huesos habrían sido utilizados por estudiantes de Medicina durante su formación académica y posteriormente descartados.

La investigación comenzó la semana pasada, cuando un maquinista que trabajaba en la fosa donde se descargan los residuos detectó varias piezas óseas mientras operaba una máquina compactadora. El trabajador detuvo de inmediato las tareas y dio aviso a las autoridades.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría 14°, personal del Departamento Comando Radioeléctrico, especialistas de Criminalística y el médico policial, quienes secuestraron los restos para realizar las pericias correspondientes.

Los primeros estudios permitieron establecer que los huesos tienen una importante antigüedad, se encontraban completamente limpios y, además, presentaban inscripciones realizadas sobre la superficie. Ese último detalle resultó determinante para orientar la investigación.

El fiscal jefe Gastón Liotard explicó que una de las hipótesis más firmes es que los restos hayan sido utilizados con fines educativos por estudiantes de Medicina. "Esa es una de las hipótesis que estamos manejando", señaló el funcionario judicial.

En las carreras de Medicina es habitual que los estudiantes trabajen con huesos humanos para el estudio de anatomía. Estos pueden ser adquiridos legalmente, obtenidos mediante donaciones o formar parte de colecciones destinadas a la enseñanza. En muchos casos, una vez finalizada la carrera o aprobadas las materias correspondientes, ese material termina siendo descartado.

Las marcas encontradas sobre los huesos son compatibles con anotaciones o referencias que suelen realizar los alumnos para identificar estructuras anatómicas durante el aprendizaje.

No obstante, desde la Fiscalía aclararon que la investigación continúa abierta y que todavía restan estudios para confirmar definitivamente el origen de los restos y descartar cualquier otra posibilidad.

Cómo fue el hallazgo

El descubrimiento ocurrió durante la tarde del sábado en la planta de Tratamiento de Residuos de Cutral Co, en el sector donde se descargan los volquetes que el municipio alquila a particulares y los instalados en distintos barrios de la ciudad.

Mientras removía los residuos, un maquinista observó varias piezas óseas que serían partes de tibia, peroné, fémur y fragmentos de cráneo. Ante la sospecha de que se tratara de restos humanos, suspendió las tareas y dio aviso a la Policía.

Los huesos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Fiscalía de Turno, que aguarda los resultados de las pericias forenses para determinar con precisión su procedencia y confirmar si efectivamente pertenecieron a material anatómico utilizado con fines académicos.