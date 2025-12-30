La Cooperativa CALF y el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén firmaron un convenio de cooperación para la prestación del Servicio Solidario de Sepelios destinado a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

La firma se realizó este lunes 29 de diciembre en instalaciones de la Cooperativa y fue suscripta por el presidente de CALF, Marcelo Severini, y el ministro Jorge Tobares.

Autoridades presentes

Por parte de CALF participaron integrantes del Consejo de Administración y el subgerente del Servicio de Sepelios, Rubén Domínguez. En representación del gobierno provincial estuvo presente el subsecretario Juan Grandi.

Continuidad de una política social

El acuerdo renueva el convenio firmado el año pasado y establece que CALF brindará el servicio de sepelio y/o traslado de cuerpos, desde y hacia cualquier punto de la provincia de Neuquén y del país, a solicitud del Ministerio y dentro del marco de sus competencias.

Alcance del servicio solidario

Entre las prestaciones incluidas se encuentran:

Retiro y preparación del cuerpo

Provisión del ataúd

Trámites administrativos y legales

Traslado a la localidad indicada

Asistencia de personal especializado

El objetivo es garantizar un servicio integral, digno y de calidad en situaciones de emergencia social.

Declaraciones de las autoridades

El presidente de CALF, Marcelo Severini, agradeció la renovación del acuerdo y destacó “la confianza depositada en esta institución para seguir prestando un servicio tan sensible y necesario para personas que no pueden acceder por sus propios medios”.

Por su parte, el ministro Jorge Tobares subrayó la importancia del trabajo conjunto: “De manera coordinada damos una respuesta rápida, simple y que lleve tranquilidad a las familias neuquinas en un momento de dolor”.

El subsecretario Juan Grandi remarcó que el convenio “brinda previsibilidad a las familias que atraviesan dificultades económicas” y valoró el prestigio del Servicio de Sepelios de CALF.

Tarifa social y vigencia del acuerdo

El convenio contempla una tarifa social, reafirmando su carácter asistencial y el compromiso institucional con el acompañamiento a familias en contextos socioeconómicos complejos, explicó Rubén Domínguez.

La vigencia del acuerdo es de un año, con renovación automática, y fortalece la articulación entre la Cooperativa CALF y el Estado provincial de Neuquén.

Una política pública de cooperación

Con esta firma, CALF y el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos ratifican una política pública basada en la cooperación, la solidaridad y la atención digna, garantizando respuestas concretas ante situaciones de emergencia social vinculadas al fallecimiento de un familiar.​​​​​​​