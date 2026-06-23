Una abuela de 72 años vivió una madrugada de terror en Villa Regina cuando un hombre irrumpió en su vivienda, la arrojó al piso y la golpeó brutalmente para robarle dinero. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana del sábado y terminó con el sospechoso detenido gracias a la intervención de vecinos que escucharon los gritos y dieron aviso a la Policía.

Según la acusación presentada por la Fiscalía descentralizada de Villa Regina, el imputado rompió la puerta de ingreso de la vivienda y entró por la fuerza mientras la mujer se encontraba sola. Apenas ingresó, la atacó y comenzó a exigirle dinero. La abuela le indicó dónde tenía guardada la plata, pero eso no fue suficiente para detener la violencia.

Lejos de conformarse con el dinero que encontró, el hombre continuó revisando las pertenencias de la jubilada dentro de la vivienda. En medio de la desesperación, la mujer intentó pedir ayuda, pero el agresor volvió a atacarla. De acuerdo con la investigación, la golpeó con extrema violencia aprovechándose de su vulnerabilidad y de que no tenía a nadie que pudiera asistirla en ese momento.

Sin embargo, el brutal episodio estaba siendo advertido desde el exterior. Los gritos y movimientos extraños alertaron a vecinos de la zona, que rápidamente se comunicaron con la Comisaría 5° de Villa Regina. Gracias a ese llamado, efectivos policiales llegaron hasta la vivienda cuando el asalto todavía estaba en curso.

La presencia policial evitó que la situación terminara de manera aún más grave. Según relató el fiscal Juan Carlos Luppi durante la audiencia, el hombre volvió a agredir a la mujer y sólo detuvo su accionar cuando fue reducido. Para sostener la acusación, la Fiscalía presentó distintos elementos de prueba, entre ellos el acta del procedimiento policial, el testimonio de la víctima, las actuaciones del Gabinete de Criminalística y un informe elaborado por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

Finalmente, el juez tuvo por formulados los cargos por robo por efracción y violación de domicilio y resolvió dictar la prisión preventiva del acusado por un plazo de dos meses. El magistrado consideró que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación, mientras la causa avanza para determinar todas las circunstancias de un hecho que conmocionó a Villa Regina por la violencia ejercida contra una mujer mayor dentro de su propia casa.