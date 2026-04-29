Este martes, el fiscal general José Gerez y el intendente de Aluminé Diego Victoria, firmaron un convenio para que ese municipio comience a difundir el código QR desarrollado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Con la incorporación de esa localidad cordillerana, ya son 25 los distritos de la provincia de Neuquén que utilizan la herramienta que permite realizar denuncias de venta de drogas de manera anónima y segura.

Ampliación del alcance de las denuncias anónimas contra el microtráfico de drogas

La firma del convenio entre representantes del Ministerio Público Fiscal y el Municipio de Aluminé se realizó ayer por la tarde en la dirección de Turismo de esa localidad, en un acto del que también participaron autoridades de la Policía de Neuquén. A partir de este acuerdo, el municipio incorporará el código QR en su documentación y canales oficiales con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad a este sistema de denuncias.

Con esta incorporación de Aluminé, ya son 25 municipalidades y ocho comisiones de fomento las que se sumaron a la iniciativa impulsada por el MPF en toda la provincia de Neuquén.

Las denuncias con el código QR son seguras y anónimas

Durante el acto, Gerez destacó las características del sistema y aseguró que “las denuncias son seguras y anónimas", es decir, no queda ningún registro ni trazabilidad sobre quienes ingresan y aportan datos. La herramienta del MPF busca fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el narcomenudeo, garantizando la confidencialidad de quienes aportan información.

El rol clave del municipio de Aluminé en la difusión del QR

Por su parte, Victoria valoró la implementación del código QR y sostuvo que se trata de una gran herramienta para poder combatir esta situación tan difícil que atraviesa la sociedad. Además, remarcó el compromiso del municipio de Aluminé en la difusión. “Desde ahora es ponernos en campaña para ser agentes multiplicadores de este QR”, sostuvo el intendente.

Un plan provincial contra el microtráfico de droga

El plan de difusión del código QR fue puesto en marcha luego de que la provincia asumiera la competencia para investigar el microtráfico de drogas en febrero pasado.

Desde entonces, distintas municipalidades, comisiones de fomento, organismos públicos, empresas y entidades como la cooperativa eléctrica CALF (Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza) y cámaras de comercio se sumaron a la iniciativa. Todas estas instituciones y comercios amplían el alcance de esta herramienta, a lo largo y ancho del territorio provincial.