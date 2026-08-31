La Policía de la Ciudad interviene este lunes en un desalojo en una sinagoga ubicada en Helguera 270, en el barrio porteño de Flores, en el marco de una disputa civil entre dos grupos de fieles por la posesión del inmueble. La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del Dr. Camilo Jorge Almeida Pons, según consta en el expediente 65521/2026.

El operativo se inició tras la resolución judicial que otorgó la posesión del templo a uno de los grupos litigantes, luego de que este obtuviera un fallo favorable en el juicio civil. El otro sector, que aún ocupa el edificio, manifestó su negativa a desocuparlo, motivando la intervención de las autoridades.

Un acuerdo para evitar incidentes

Durante el procedimiento, un Oficial de Justicia se presentó en el lugar y logró establecer un canal de diálogo con las personas que permanecen en el interior del templo. Ambas partes arribaron a un acuerdo que permite "un tiempo prudencial" para que los fieles concluyan sus rezos antes de continuar con la ejecución de la orden judicial. El objetivo, remarcó la Policía de la Ciudad, es cumplir la manda judicial con respeto a las prácticas religiosas y evitar incidentes.

El conflicto de fondo

El dueño del inmueble "quiso vender" el predio, mientras que quienes lo ocupan como templo se niegan a desocuparlo. La situación se desarrolla bajo la supervisión directa del Oficial de Justicia, quien coordina los pasos a seguir en función de los acuerdos alcanzados y conforme a lo dispuesto por el juzgado interviniente. Hasta el momento, no se reportaron enfrentamientos ni incidentes de violencia en el operativo.

El conflicto judicial por la sinagoga de Flores mantiene en tensión a los dos grupos de fieles, en tanto la definición sobre el futuro uso del inmueble dependerá de la resolución final de la causa. La Policía de la Ciudad reiteró que su actuación se limita a colaborar con el cumplimiento de las decisiones judiciales y garantizar la seguridad durante el proceso.