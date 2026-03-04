Se pone en marcha la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet en la Conferencia Sur. Desde las 21.30hs en El Templo, Centro Español recibe a Atlético Regina, en el arranque de una competencia que tendrá seis elencos de Neuquén y dos de Rio Negro, en una primera fase de todos contra todos.

Los ocho equipos que integran la Conferencia Sur quedaron bien armados, y con el objetivo de pelear por meterse en la instancia de interconferencia. Pacífico, Independiente, Centro Español, Club Plottier, Petrolero y Perfora representarán a Neuquén, mientras que Atlético Regina y Deportivo Roca serán los elencos de Rio Negro.

La fecha 1 arranca en la noche de hoy miércoles, donde Centro Español recibirá a Regina desde las 21.30hs. El “Torito” de Plottier anunció el retorno del DT Mauricio Santangello, y con el Quimey Acosta, Luciano García. Así mismo, mantuvo en su plantel a jugadores destacados como Juan Peral Solana, Emilio Santana, Valentín Aranda Vielma, Franco Casacchia, Facundo Ramadori, Manuel Caratino.

Boty volvió a Centro Español tras varias temporadas

En frente estará el renovado Regina, que incorporó al base ex Perfora Ignacio Claris, más a César Lavoratornuovo, Germán Frencia. Franco Herbik, Francisco Ullua y Santino Culasso. Siguen en el “Albo” Manuel Navarro, Juan María Borghese y Thiago González. Santiago Godoy.

El jueves será la continuidad de la competencia con dos cotejos: Deportivo Roca recibirá a Petrolero Argentino en el Gimena Padin. El naranja confirmó la continuidad de Adolfo García Barros, Cristian Cadillac, Agustín Montero. Mientras que sumó a Tobías Jerez (Base) Tomás Sagarzazu (Pivot) Jeremías Fernández, Martín Pamich (Escolta).

Por el lado del matador, que llega de ganar la zona Ascenso del Prefederal. A la continuidad de Mateo Uzandinaga, Josko Agnic, y Pablo Pérez, se le sumaron el base Julián Roumec,el alero Pablo Almedra y el pívot Richard Brite.

el clásico de la capital abrirá la primer fecha

En el histórico, Club Plottier hará su debut absoluto en la categoría. Luego de ganar la promoción y el ascenso, el elenco de Beraldi contará con caras nuevas como las de Joaquín Morandini (Alero) Santiago Daconte (Alero), Benjamín Loncon (Escolta, Lautaro Bur (Ala Pivot) Juan Escudero (Pivote). Mientras que siguen Gabriel Spinaci, Mirco Saffe, Paolo Casale, Ángelo Sasso, Leandro Tapia.

Por el lado de Perfora, elenco que viene de ser finalista de la competencia en el 2025, Fernando Claris renovó varios nombres, siguen Candia, Julián Ruiz; mientras que llegaron Pedro Emilino (Escolta- Alero) Santiago Pizarro (Escolta- Base) Tomás Gutiérrez (Pívot) Sebastián Godoy Vega (Ala Pívot) Facundo Drobec (Alero)

El viernes será el cierre de la fecha con el clásico de la capital. Pacífico recibirá a Pacífico en el Viejo Ramírez desde las 21hs. El decano, campeón del prefederal, mantuvo gran parte de su base, encabezada por Lucas Romera, Gustavo Marangello (Ala Pivote) David Veliz (Pívot) Alex Soria (Pívot) Marco Roumec (Escolta) Giuliano Sasso (Base) Matías Stanic (Escolta) Benjamín Aborreca (Escolta); y sumó a Mateo Vázquez (Pivote-Alero) Ezequiel Sánchez (Alero).

Sinigoj volvió al rojo como único refuerzo en el equipo

Para el rojo, la situación es similar; pudo mantener todo el equipo del pre federal, con David Oviedo, Carlos Paredes, Joaquín Marcon, Gino veronessi, Julián Fedele, Mateo Isolabella, Pedro Martelli, Maxi leytón, y sumó el retorno de Drazen Sinigoj.

La conferencia Sur será a partidos ida y vuelta, pasan a los playoff los cruces del 1° al 8°, 2°vs 7°, 3°vs 5°, y 4°vs 5°. Los cuatro que ganen sus series, pasarán al interconferencia.