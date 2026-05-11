La causa por la desaparición de Kevin Hernández sumó un capítulo cargado de tensión y sospechas. En una audiencia realizada en Choele Choel, el juez Roberto Oscar Gaviña Sánchez resolvió enviar el expediente a la Justicia Federal, luego de que la querella planteara que el caso podría encuadrarse como una desaparición forzada vinculada a actividades narco en el Valle Medio.

La audiencia se desarrolló de manera virtual a través de Zoom y reunió a representantes de todas las partes. Participaron la fiscal jefa Belén Calarco, la fiscal Analía Álvarez, la defensora Josefina Santos, el abogado querellante Leandro Aparicio y la denunciante María Angélica Ayala Pineda.

Durante la exposición, la querella pidió que el caso sea investigado bajo la figura de desaparición forzada de personas y reclamó la detención de tres sospechosos que, según su hipótesis, tendrían relación directa con lo ocurrido. También solicitó medidas de protección para testigos por temor a represalias.

La fiscalía repasó las medidas realizadas hasta el momento y aseguró que no existen elementos que permitan sospechar encubrimiento o negligencia de la Policía de Río Negro. Sin embargo, reconoció que no puede descartarse una conexión con maniobras de narcocriminalidad, argumento que terminó fortaleciendo el pedido de traslado al fuero federal.

En paralelo, la defensa pública rechazó las detenciones solicitadas y sostuvo que solamente una de las personas mencionadas por la querella aparece vinculada formalmente en el expediente. Aun así, acompañó el planteo para que la causa abandone la órbita provincial.

Finalmente, el magistrado resolvió no hacer lugar a las capturas reclamadas por la querella, aunque sí ordenó la remisión inmediata del expediente a la Justicia Federal, una decisión que marca un antes y un después en una investigación que mantiene en vilo a todo el Valle Medio.

Ahora la expectativa está puesta en los próximos pasos judiciales. En cinco días se realizará una nueva audiencia donde el juez dará a conocer los fundamentos completos de la resolución que podría cambiar definitivamente el rumbo del caso Kevin Hernández.