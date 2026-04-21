Un impactante operativo de la Policía bonaerense permitió desarticular una organización criminal dedicada al narcomenudeo en Puerta de Hierro, partido de La Matanza. La banda era presuntamente liderada por una mujer conocida como “La Dellisanta”, quien fue detenida junto a otros implicados.

El procedimiento incluyó cuatro allanamientos simultáneos realizados por el Departamento de Casos Especiales, que culminaron con la detención de ocho integrantes de la organización y la aprehensión de otras cuatro personas vinculadas a la red delictiva.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron más de 4.500 dosis de droga, entre cocaína y pasta base, además de armas de fuego, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

La investigación se había iniciado en enero de 2025, cuando los agentes detectaron que un kiosco del barrio funcionaba como pantalla para la venta de drogas. A partir de tareas de inteligencia, lograron reconstruir el funcionamiento interno de la organización.

Según fuentes policiales, la banda contaba con una estructura organizada, con roles definidos para el fraccionamiento y la distribución. Incluso utilizaban vehículos, como una Fiat Qubo y una Volkswagen Amarok, para mover la droga sin levantar sospechas.

En el operativo también se incautaron una pistola calibre 380, 63 municiones, más de 4,8 millones de pesos en efectivo y dispositivos electrónicos como celulares, una CPU y una tablet, que serán clave para profundizar la investigación.

Los investigadores destacaron que la organización tenía una logística aceitada y operaba en distintos puntos del barrio. La causa continúa en curso para determinar si existen ramificaciones fuera de Puerta de Hierro.