La escena ya no deja dudas. La casa que durante años fue señalada como un punto activo de venta de droga en Neuquén dejó de existir. En su lugar, quedó un terreno vacío en calle Bahía Blanca 55, en el barrio Belgrano.

Mientras avanzaba la demolición, el fiscal general José Gerez explicó cómo se llegó hasta ese momento y por qué ese inmueble era uno de los más significativos dentro del mapa del microtráfico en la ciudad.

Un punto de venta que funcionó durante años

"Acá existió un icónico punto de venta, esto funcionaba como casa de droga hace más de 20 años”, señaló Gerez en diálogo con el Noticiero Central.

El lugar no apareció de un día para el otro. Durante años, vecinos lo identificaron como un foco de venta de estupefacientes, hasta que en 2025 quedó dentro de una de las primeras intervenciones directas sobre el microtráfico.

El operativo que cambió todo

La investigación tuvo un momento clave el 9 de octubre del año pasado. Ese día se realizó una intervención sobre un mercado abierto de drogas en la ciudad y uno de los puntos fue justamente esa vivienda.

“El año pasado, el 9 de octubre hicimos una intervención en un ´mercado abierto de drogas´, y uno de los puntos que se intervinieron fue Bahía Blanca 55. Se allanó el lugar, se secuestró gran cantidad de droga, se clausuró la propiedad”, detalló el fiscal.

A partir de ese procedimiento, el caso avanzó con rapidez en la Justicia.

Condenas en tiempo récord

En menos de dos meses, la causa ya tenía una resolución. Las personas que estaban a cargo de la venta fueron condenadas en diciembre, luego de admitir los hechos en un acuerdo con la fiscalía.

“En dos meses, ya en diciembre, estaban las personas que vendían, ya condenadas”, remarcó Gerez.

Esa definición judicial fue el paso previo necesario para avanzar con una medida más profunda: impedir que el lugar volviera a ser utilizado para lo mismo.

Demoler para que no vuelva a funcionar

La demolición no es solo un cierre simbólico. Es una decisión concreta para evitar que el punto de venta se reactive.

“Hoy se devuelve un inmueble vacío para evitar que esa actividad siga funcionando y se inactiva un importante e histórico punto de venta”, explicó el fiscal general.

El inmueble estaba en sucesión y, según la investigación, algunas de las personas involucradas utilizaban ese contexto para sostener la actividad ilegal.

El rol de los vecinos y el impacto en el barrio

Gerez también puso el foco en cómo se llegó a identificar el lugar. La información aportada por vecinos fue clave para iniciar la investigación.

“Es importante la participación ciudadana, porque se llega a raíz de los aportes que hacen los vecinos con el código QR”, señaló.

Además, vinculó directamente este tipo de actividad con otros delitos: “Hay mucha conexidad que existe entre la venta de drogas y delitos como el robo, que han bajado en la zona los delitos contra la propiedad”.

Un trabajo coordinado

El operativo de demolición se concretó con intervención municipal y equipamiento aportado por la provincia, en el marco de acuerdos firmados entre distintos organismos.

“Agradecemos al intendente porque gracias a los convenios que se han firmado se logra demoler la propiedad con equipos que pone la provincia”, afirmó Gerez.

También recordó el acuerdo alcanzado en 2025 para avanzar de manera conjunta:

“En abril del año pasado se firmó un acuerdo inédito en el país (…) acordamos todos juntos combatir el tráfico de drogas en la provincia”.

Lo que deja la demolición

El derribo de la casa de Bahía Blanca 55 marca el final de un lugar que durante años fue asociado a la venta de droga en el barrio.

Ya no hay puertas ni ventanas, ni movimiento en el interior. Solo un terreno vacío que, según explicaron desde la fiscalía, busca cerrar definitivamente esa etapa.