Minutos después de las 10:30, dos sospechosos intentaron robar un generador eléctrico de la oficina móvil de EdERSA (Empresa de Energía Río Negro S.A.) en el barrio 2 de Febrero de Cipolletti. Todo se dio en medio de una jornada de atención a vecinos en un sector del Noreste de esa ciudad rionegrina.

Cómo fue el intento del robo del generador de EdERSA

Según se informó, dos trabajadores de EdERSA se encontraban realizando tareas en el predio del centro comunitario del barrio 2 de Febrero cuando fueron sorprendidos por dos motochorros. En cuestión de segundos, uno de los sospechosos descendió de la motocicleta, tomó el generador eléctrico y ambos intentaron escapar.

La secuencia ocurrió frente a vecinos que aguardaban ser atendidos en la oficina móvil, un utilitario adaptado por la empresa para recorrer distintos barrios periféricos de la provincia de Río Negro.

Los dos motochorros mientras intentaban llevarse el generador eléctrica de la oficina móvil de EdERSA

El peso del equipo frustró la fuga

De acuerdo a los testimonios recabados en el lugar, el robo no llegó a concretarse debido al peso del generador eléctrico. A eso se sumó la reacción de un hombre que comenzó a perseguir a los sospechosos apenas advirtió la maniobra.

Ante esa situación, los delincuentes abandonaron el equipo en plena huida y escaparon por las calles internas del barrio sin ser detenidos.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas demoradas o detenidas por el hecho, aunque las imágenes registradas por las cámaras de seguridad pueden aportar información para identificar a los responsables.

Cuál es la importancia de la oficina móvil de EdERSA

La oficina móvil forma parte del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), una iniciativa conjunta entre organismos públicos y privados para avanzar en la regularización eléctrica de familias de distintos barrios populares de la provincia de Río Negro.

El PASE es desarrollado de manera articulada entre el gobierno provincial, municipios, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de Río Negro (EPRE) y la propia EdERSA. A través de este sistema, trabajadores de la distribuidora recorren distintos sectores para atender consultas y realizar trámites vinculados al servicio eléctrico de manera descentralizada.