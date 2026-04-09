La Policía de Río Negro desarticuló un kiosco de venta de drogas en Cipolletti y secuestró casi 200 dosis de cocaína listas para su comercialización, con un valor que en las veredas de las 1200 Viviendas supera los 8 millones de pesos. El procedimiento se concretó por una denuncia al 0800-DROGAS y terminó con cinco personas, entre ellas un menor, vinculadas a una causa federal por narcotráfico.

El golpe se dio después de dos meses de investigación silenciosa, que arrancó con una denuncia anónima al 0800 DROGAS. A partir de ahí, los efectivos de la Delegación de Toxicomanía empezaron a reconstruir el movimiento del lugar. No era un punto improvisado: había dinámica, flujo constante y un esquema aceitado de venta al menudeo.

Pero lo que más alarmó a los investigadores fue el contexto. El kiosco narco funcionaba sobre calle Manuel Estrada al 1800, en pleno complejo habitacional, y a escasos metros de un colegio y un jardín maternal. Es decir, la droga circulaba prácticamente al lado de chicos todos los días.

Con ese escenario, la Justicia Federal dio luz verde al allanamiento. Y entonces todo se aceleró. El grupo especial COER irrumpió en la vivienda para asegurar el lugar y evitar cualquier tipo de resistencia. En pocos minutos, la escena quedó bajo control.

Adentro, los uniformados encontraron lo que buscaban: la cocaína fraccionada en envoltorios, lista para vender. Casi 200 dosis preparadas para salir a la calle, lo que confirma que el punto funcionaba a pleno. Además, había marihuana en distintas presentaciones, incluso una planta, lo que refuerza la hipótesis de un negocio sostenido en el tiempo.

Pero eso no fue todo. También secuestraron teléfonos celulares, clave para rastrear contactos y proveedores, y una suma importante de dinero en efectivo, distribuida en billetes de distintos valores. Plata chica, típica del narcomenudeo, que va y viene todos los días.

En el momento del allanamiento había cinco personas en el interior, entre ellas dos mujeres y un menor que también tendrían participación activa en la maniobra. Todos quedaron vinculados por infracción a la Ley de Estupefacientes y a disposición de la Justicia Federal, aunque por ahora no se dispusieron detenciones con prisión preventiva.