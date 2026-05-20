En la madrugada de este martes, efectivos de la Comisaría 10° intervinieron en un episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda céntrica de San Antonio Oeste. La actuación se produjo tras un llamado de emergencia en el que una mujer solicitó presencia policial al denunciar que estaba siendo agredida físicamente por su pareja.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la situación y lograron separar al agresor de la víctima. La mujer recibió asistencia inmediata en el sitio y posteriormente fue trasladada al hospital local debido a un cuadro de descompensación. En el interior de la vivienda se encontraba una menor de edad, que fue puesta bajo resguardo de un adulto responsable hasta la intervención de los organismos de protección de derechos.

El hombre quedó aprehendido y a disposición de la Fiscalía de turno, que dispuso actuaciones por el delito de lesiones en contexto de violencia de género, además de otras medidas de rigor. El procedimiento es parte de las acciones de prevención y respuesta inmediata que la Policía de Río Negro lleva adelante en casos de violencia intrafamiliar y de género, reforzando la coordinación con el Ministerio Público Fiscal y los organismos de asistencia.

La intervención se suma a otros operativos recientes en la región, donde las fuerzas de seguridad han intensificado la presencia en barrios y sectores céntricos para dar respuesta a situaciones de emergencia vinculadas a la violencia doméstica.