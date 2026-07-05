Gastón Daniel Montenegro, de 25 años, fue encontrado muerto en una zona rural de Serodino, poniendo fin a una intensa búsqueda que había comenzado una semana atrás tras su desaparición en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez.

De acuerdo con la información difundida por la Justicia, el cuerpo fue hallado semienterrado, por lo que ahora la investigación se concentra en reconstruir qué ocurrió con el joven desde la última vez que fue visto con vida hasta el momento de su muerte.

La desaparición había generado una profunda preocupación entre familiares y allegados, quienes sostenían que existía una filmación en la que, presuntamente, se veía a dos hombres armados obligándolo a subir a un automóvil, una de las principales pistas que siguieron los investigadores.

Días antes del hallazgo, la Justicia había ordenado una serie de allanamientos que terminaron con la detención de cuatro personas vinculadas a una causa por venta de droga.

Tras encontrar el cuerpo de Montenegro, los investigadores buscan determinar si esos detenidos tuvieron participación en el crimen y cuál fue la secuencia de hechos que derivó en el asesinato.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas, la Justicia intenta establecer cómo murió el joven, cuál fue el móvil del homicidio y quiénes fueron los responsables.