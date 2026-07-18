Una investigación por presunta venta de drogas permitió a la Policía de Neuquén desarticular un punto de comercialización de estupefacientes en Cutral Co. Los procedimientos se realizaron este viernes en dos viviendas y terminaron con el secuestro de cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo, un automóvil y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, una mujer fue demorada, imputada y luego recuperó la libertad mientras continúa el proceso judicial.

La causa estuvo a cargo de la División Antinarcóticos de la Comarca, dependiente de la Dirección Antinarcóticos Neuquén, que durante 12 días reunió información sobre una presunta boca de expendio ubicada en el barrio Nehuenche.

Según la estimación oficial, la sustancia equivalía a unas 350 dosis destinadas al mercado ilegal.

Los investigadores lograron establecer que, además del inmueble donde presuntamente se realizaban las ventas, existía una segunda vivienda utilizada para almacenar y ocultar la droga. Con esos elementos, la Justicia autorizó los allanamientos que se concretaron de manera simultánea.

Identificaron dos inmuebles vinculados a la causa

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró una cantidad de clorhidrato de cocaína ya fraccionada y lista para su comercialización. Según la estimación oficial, la sustancia equivalía a unas 350 dosis destinadas al mercado ilegal.

La investigación continúa para determinar si existen otras personas involucradas y reconstruir el circuito de distribución de la sustancia secuestrada.

Los efectivos también incautaron dinero en efectivo, un automóvil y otros elementos que serán incorporados a la investigación para determinar el alcance de la actividad que se desarrollaba en la Comarca Petrolera.

En uno de los domicilios allanados fue demorada una mujer mayor de edad. La sospechosa fue trasladada a una unidad policial para cumplir con las diligencias procesales correspondientes. Más tarde, la Justicia le formuló la imputación y dispuso que continuara en libertad, aunque quedó supeditada al avance de la causa.

Varias unidades policiales participaron del operativo

Los allanamientos contaron con el apoyo de efectivos de la División Antinarcóticos El Pehuén de Zapala, del Grupo Especial GEOP, del Departamento Comando Radioeléctrico y de la División Tránsito Plaza Huincul, que colaboraron con la seguridad y el despliegue operativo.

Con este procedimiento, la Policía de Neuquén avanzó sobre un nuevo punto de presunta comercialización de drogas en Cutral Co, mientras la investigación continúa para determinar si existen otras personas involucradas y reconstruir el circuito de distribución de la sustancia secuestrada.