Brutal agresión en Cutral Co: festejaba el pase a la final del Mundial y un hombre le pegó tres piñas por una camiseta

Lo que debía ser una tarde de fiesta y euforia colectiva tras el histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, que depositó a la Scaloneta en la final de la Copa del Mundo 2026, terminó en una pesadilla de violencia en pleno centro de Cutral Co. Una vecina de 31 años fue brutalmente atacada a golpes de puño por un conductor en la avenida San Martín, frente en un confuso episodio que se originó por una camiseta tirada en el asfalto.

La propia víctima decidió romper el silencio y visibilizar el hecho en diálogo con La Voz de Neuquén, donde relató con crudeza el calvario que le tocó vivir junto a su pareja a manos de un desconocido que estaba "sacadísimo". Además, compartió una filmación.

Una buena acción que desató la locura

El incidente ocurrió el pasado miércoles por la tarde, cuando la ciudad era un hervidero de hinchas celebrando la clasificación albiceleste. La mujer y su pareja se dirigían desde el barrio Soufal hacia su domicilio en Cutral Co. Al llegar a la altura de la biblioteca, la conductora divisó una camiseta de Argentina tirada en medio de la calle. Conducida por el entusiasmo del momento, detuvo la marcha, colocó las balizas y abrió la puerta para levantarla y dársela a su pareja.

"Cuando voy a cerrar la puerta veo que se cruza la calle un hombre corriendo, me la abre y me empieza a decir que la camiseta es suya, que se la devuelva", relató la víctima en su testimonio. El agresor había estacionado su vehículo en sentido contrario, justo en la esquina del Banco Provincia de Neuquén.

A pesar de que la mujer le explicó que la prenda estaba tirada en la vía pública, el sujeto reaccionó con una violencia desmedida. Intentó meterse por la fuerza dentro del habitáculo del vehículo. En un intento desesperado por resguardarse, la conductora soltó el freno de su vehículo automático para avanzar, pero detuvo la marcha de inmediato al ver que el hombre continuaba colgado de la puerta. Fue allí donde comenzó la agresión física.

"Me dio vuelta la cara de una piña"

Sin mediar palabra, el hombre comenzó a golpear ferozmente a la conductora dentro de su propio auto, sin importarle que se tratara de una mujer. "En ese momento cuando yo freno, me pega una trompada en el ojo izquierdo. Yo uso lentes, soy miope y me rompe los lentes. Quedo en shock. Cuando me saco los lentes de la cara y lo miro, me pega otra trompada en el ojo derecho", detalló la vecina sobre la primera secuencia del ataque.

La violencia no cesó. El agresor se introdujo aún más en la camioneta para arrebatarle la camiseta a la pareja de la víctima. Ante la fila de autos que se había formado por los festejos, un motociclista que presenciaba la escena intervino para reducir al atacante, sacándolo del vehículo sin notar inicialmente que le estaba pegando a una mujer.

Al bajarse del auto, ensangrentada y aturdida, la víctima tomó su celular para registrar la patente del agresor. Lejos de calmarse, el hombre continuó con las agresiones en la vía pública, atacando también a la pareja de la mujer y al motociclista que había intentado mediar, secundado por dos mujeres que lo acompañaban y que, según el testimonio, también actuaron de forma "súper violenta".

El momento más dramático quedó registrado en la filmación: "Me pegó dos piñas y me pegó la tercera trompada en el mentón, eso se ve... Yo mido un metro sesenta, soy una petisa, me pegó tal trompada que me dio vuelta la cara, me dio vuelta el cuerpo", rememoró con dolor la víctima.

Intentó pegarle a otro vecino

El atacante amagó con irse en varias oportunidades, pero volvía a bajarse de su auto totalmente fuera de sí. Incluso, según testigos, intentó pegarle al hijo del motociclista al confundirlo con la pareja de la denunciante.

Tras la radicación de la denuncia y la viralización de las imágenes que prueban la brutal secuencia, la vecina de Cutral Co aseguró que su único objetivo al exponer el caso es que se haga justicia y que la sociedad tome dimensión de los niveles de violencia que se viven en la calle.

"Tengo 31 años. Lo que yo busco con esto también, aparte de contar mi relato, es concientizar, pero dar a conocer también los hechos de violencia. Porque yo sufrí un hecho de violencia justamente por parte de un hombre que nunca vi en mi vida, que no conozco, que tuve la mala suerte de cruzármelo en la vía pública y que me pegó", concluyó.