Una investigación impulsada a partir de denuncias radicadas en la Comisaría 41 permitió desbaratar dos puntos de venta de drogas que funcionaban en el barrio Villa María, en la zona del bajo de la ciudad de Neuquén. Los domicilio intervenidos estaban ubicados a pocas cuadras de distancia entre sí y en cercanías de una escuela y una plaza.

El procedimiento para desbaratar los puntos de venta de droga y dos personas detenidas en el Bajo neuquino

La pesquisa avanzó bajo la supervisión de la Fiscalía especializada en Narcocriminalidad, que autorizó una serie de tareas de observación para reunir pruebas sobre la actividad ilícita. Con esos elementos, este jueves 16 de julio se concretaron allanamientos simultáneos en los domicilios investigados.

Los procedimientos se extendieron durante aproximadamente cinco horas. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el trabajo demandó un seguimiento minucioso debido a que el mayor movimiento de compradores se registraba durante las últimas horas de la tarde.

Como resultado de los operativos, una de las viviendas fue clausurada de manera preventiva y dos personas quedaron detenidas por su presunta participación en la comercialización de estupefacientes al menudeo.

Personal de la División Antinarcomenudeo trabajó en el barrio Villa María - Foto: Neuquén Informa

Qué secuestraron en los allanamientos del barrio Villa María de la ciudad de Neuquén

Durante los registros, los efectivos secuestraron 63 gramos de cocaína compactada, una cantidad que equivaldría a unas 110 dosis, además de 18 envoltorios ya preparados para la venta. También incautaron 125 gramos de marihuana, dos balanzas digitales con restos de sustancias y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

La investigación también permitió decomisar 234.600 pesos en efectivo y seis teléfonos celulares, elementos que serán analizados en el marco de la causa para determinar posibles vínculos y circuitos de comercialización.

En materia de armamento, los investigadores retiraron de circulación una pistola calibre 22, un arma de fabricación casera, dos réplicas de aire comprimido y 71 cartuchos de distintos calibres.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Narcocriminalidad. Buscan avanzará con el análisis de los elementos secuestrados y la situación procesal de los detenidos