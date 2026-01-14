Río Negro reforzó la prevención de incendios forestales con la incorporación de más de 50 nuevos brigadistas, equipamiento operativo y tecnología de monitoreo en la sede del SPLIF El Bolsón. El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó una recorrida por la base junto al ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y el coordinador del organismo, Orlando Báez, donde se repasó el refuerzo de la capacidad operativa en una temporada marcada por condiciones climáticas delicadas.

Durante la visita, Weretilneck dialogó con el personal sobre el funcionamiento general del sistema y la situación actual. Remarcó que actualmente no hay incendios activos en la provincia, aunque subrayó que se mantiene el estado de emergencia ígnea y la prohibición absoluta de hacer fuego al aire libre. Señaló que la temporada turística puede desarrollarse con normalidad, pero con responsabilidad, y destacó la importancia de la conciencia social y el trabajo preventivo conjunto.

El nuevo personal incorporado continúa con instancias de capacitación en distintas bases operativas, fortaleciendo los recursos humanos del SPLIF para la prevención y el combate de incendios forestales.

En cuanto al equipamiento, la base de El Bolsón cuenta ahora con tres camionetas y un camión 6x4 con cisterna de 10.000 litros, diseñado para ofrecer gran tracción en terrenos difíciles. También se sumó un vehículo todoterreno (UTV), mangas de incendios y herramientas manuales destinadas al uso directo en territorio.

El nuevo equipamiento incluye camionetas, un camión cisterna y tecnología de monitoreo

El refuerzo incluye además tecnología de monitoreo, con nuevas estaciones meteorológicas, cámaras con accesorios, drones y paneles solares para el sistema de vigilancia. Todo el material está orientado a mejorar la capacidad de detección temprana y respuesta inmediata ante emergencias.

La Provincia atraviesa un escenario de riesgo elevado, por lo que se prioriza la preparación y el fortalecimiento del sistema de prevención. Con estas incorporaciones, el SPLIF busca garantizar mayor seguridad en la región y brindar tranquilidad a residentes y turistas durante la temporada estival.