Se desconocieron y sacaron los cuchillos: una violenta pelea familiar en Plaza Huincul terminó con tres heridos

Una violenta pelea familiar ocurrida durante la noche del lunes en Plaza Huincul dejó como saldo tres personas heridas, una de ellas con una grave puñalada en el pecho. El episodio se registró en una vivienda del barrio Norte y generó un importante despliegue policial en la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, todo comenzó con una fuerte discusión entre integrantes de una misma familia que, por motivos que aún se investigan, derivó rápidamente en agresiones físicas. En medio del enfrentamiento se habrían utilizado armas blancas, lo que agravó la situación y provocó heridas de consideración en los involucrados.

Las víctimas fueron identificadas como el propietario de la vivienda, un hombre y una mujer, todos familiares entre sí. Tras el hecho, los tres debieron ser trasladados de urgencia al hospital local, donde recibieron atención médica debido a las lesiones sufridas durante la pelea.

Testigos señalaron que una de las personas heridas presentaba una puñalada debajo de la axila, a la altura del tórax, una lesión que pudo haber tenido consecuencias fatales. “Se salvó de milagro”, expresó un allegado a la familia a Fuego 24, quien pidió mantener su identidad en reserva.

En tanto, durante la mañana de este martes, efectivos policiales continuaban realizando pericias y mantenían custodia en dos domicilios vinculados al conflicto. Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre el estado de salud de los heridos ni se confirmó si además de cuchillos se utilizó otro tipo de arma. La causa permanece bajo investigación judicial.