La fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry solicitaron este martes una prórroga del plazo de investigación en la causa que tiene imputado a R.D.S. por el transfemicidio de Azul Semeñenko. El pedido fue acompañado por la querella y no recibió oposición de la defensa.

Durante una audiencia de control de la investigación, las representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron extender por un mes el plazo de la investigación penal preparatoria, al sostener que aún restan medidas probatorias relevantes para completar el caso.

La investigación está vinculada al transfemicidio de Azul Semeñenko, cometido el 25 de septiembre de 2025. Según la acusación del 21 de octubre pasado, R.D.S está imputado por el delito de homicidio triplemente agravado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por femicidio.

Por qué sostienen que debe extenderse la investigación

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía en la audiencia, aún resta incorporar un informe final sobre la dinámica del hecho, elaborado a partir de distintos indicios criminalísticos recolectados en el domicilio del imputado, en el vehículo presuntamente utilizado para trasladar el cuerpo y en el lugar donde finalmente fue hallada la víctima, el 13 de octubre de 2025, casi tres semanas después de su desaparición.

Además, Inaudi y Jarry explicaron que continúan realizándose entrevistas a testigos, algunas de ellas personas trans y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, lo que complejizó el avance de las medidas.

Según indicaron, durante los últimos meses se detectaron situaciones de temor y amenazas hacia algunas personas que ya prestaron declaración, circunstancias que obligan a profundizar tareas de corroboración e incorporación de nuevos testimonios.

Trascendió que en una de las ocasiones dos testimonios declararon que han sufrido violencia a través de mensajes, expresando "ojo con lo que vas a contar", refiriéndose a los testigos.

Otro de los puntos señalados por la fiscalía fue el análisis de una gran cantidad de registros fílmicos y de intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación. Según explicaron, esos informes contienen información de interés que aún debe ser cotejada con otros elementos probatorios.

Qué opinaron las partes sobre la extensión

La querella acompañó el pedido y sostuvo que también necesita tiempo para analizar nueva evidencia vinculada al contexto de vulnerabilidad de personas trans en la región y profundizar líneas de investigación surgidas de testimonios recientes. La defensa del imputado no se opuso a la solicitud.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar al planteo y prorrogó por un mes el plazo de investigación penal preparatoria. De este modo, el nuevo vencimiento fue fijado para el próximo 21 de junio.