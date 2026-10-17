La desesperación de una mamá que no sabía cómo ayudar a su hija se convirtió en una escena de alivio en una comisaría de Cipolletti. Una bebé de apenas nueve meses tenía dificultades para respirar cuando su madre llegó a pedir ayuda y se encontró con una respuesta inmediata: el subcomisario Gastón Federico García intervino y logró que la pequeña recuperara la respiración normal.

Todo ocurrió el viernes 16 de octubre, alrededor de las 19:40, en la Comisaría 24°. La mujer, de 24 años, entró a la dependencia con su hija en brazos y pidió asistencia ante el cuadro respiratorio que atravesaba la niña.

Frente a la urgencia, García tomó a la bebé y comenzó a realizar maniobras para desobstruir sus vías respiratorias. La colocó boca abajo y le dio leves golpes en la espalda, siguiendo el procedimiento indicado para este tipo de situaciones.

La pequeña tenía las vías aéreas obstruidas por mucosidad y necesitaba recuperar el paso del aire. Fueron momentos de tensión hasta que las maniobras dieron resultado: poco después, la bebé rompió en llanto y volvió a respirar con normalidad.

La llegada de los médicos y el alivio de la mamá

Mientras el subcomisario asistía a la niña, se solicitó la presencia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme), cuyos profesionales llegaron a la comisaría para evaluar a la pequeña.

El equipo de salud también examinó a la madre y constató que ambas se encontraban en buenas condiciones después del episodio. Con la emergencia superada, la tensión dio paso al alivio. La mujer pudo retirarse de la dependencia policial junto a su hija, luego de recibir la atención necesaria.

La rápida intervención del subcomisario fue clave para atravesar una situación que podía tener consecuencias graves. En medio de la desesperación, la madre encontró ayuda en la comisaría y su bebé logró recuperarse.