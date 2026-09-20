Una investigación iniciada por un robo en Fernández Oro derivó en una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de Cipolletti, donde la Policía secuestró droga, armas, dinero en efectivo y demoró a nueve hombres. Entre ellos fue identificado un prófugo con orden de captura internacional vigente por una causa judicial tramitada en la provincia de Buenos Aires.

Operativo policial en Cipolletti: droga, dinero y armas secuestradas

Las diligencias fueron el resultado de tareas investigativas encabezadas por la Comisaría 26° de Fernández Oro. El despliegue táctico inicial estuvo a cargo del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), que aseguró los objetivos para permitir el ingreso del personal policial, la Brigada de Toxicomanía y el Gabinete de Criminalística.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda del barrio 2 de Febrero, donde los investigadores detectaron lo que consideraron un centro de acopio de estupefacientes.

Durante la inspección se secuestraron más de 43 gramos de sustancias distribuidas en envoltorios preparados para su comercialización. Los análisis de orientación realizados en el lugar arrojaron resultados positivos para cocaína y heroína. También se incautó una balanza de precisión y 404.000 pesos en efectivo distribuidos en fajos de distintas denominaciones.

En el mismo procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta Honda Falcon 400, cuya procedencia será materia de verificación.

Un prófugo de la Justicia bonaerense fue identificado durante los allanamientos

En otro de los domicilios allanados, ubicado sobre calle Valcheta, los peritos secuestraron una escopeta desarmada y municiones calibre .22.

El operativo concluyó con la demora de nueve hombres para su identificación. Al consultar las bases de datos policiales, los investigadores confirmaron que uno de los sospechosos registraba una orden de captura internacional vigente por el delito de abuso sexual con acceso carnal, requerida por la Justicia de Bahía Blanca.

Tras la constatación de la medida judicial, se dio inmediata intervención a las autoridades competentes para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Avanza la investigación con intervención de fiscalías y la Justicia Federal

Los elementos secuestrados quedaron bajo custodia judicial y serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con las distintas causas investigadas.

Debido al hallazgo de estupefacientes, intervino además la Justicia Federal, mientras que las fiscalías competentes continúan trabajando sobre el origen de los elementos incautados y las responsabilidades de las personas involucradas.