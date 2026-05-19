Tal como publicó Mejor Informado más temprano, un importante operativo policial y de emergencia se desplegó tras el despiste de una camioneta en el kilómetro 2083 de la Ruta Nacional 40, en cercanías a la localidad de Villa La Angostura. En las últimas horas se conoció quiénes eran los ocupantes que resultaron heridos.

Quiénes viajaban en la camioneta que cayó casi 100 metros en Villa La Angostura

El comisario inspector Miguel Ángel Poblete es el coordinador operativo de la zona Villa La Angostura y Villa Traful de la Policía de la provincia de Neuquèn. En diálogo con Mejor Informado reveló quiénes viajaban en la camioneta Renault Master que terminó a casi 100 metros de la calzada asfáltica.

La camioneta que despistó y volcó quedó a casi 100 metros de la calzada asfáltica bajo el Puente El Pedregoso de Villa La Angostura

"El conductor del utilitario es un hombre de 72 años domiciliado en el barrio Tres Cerros (de la localidad de Villa La Angostura), quien viajaba acompañado por su pareja, una mujer de 56 años", precisó Poblete a este portal. De acuerdo con la información suministrada a la Policía, la pareja se trasladaba desde San Carlos de Bariloche hacia su vivienda cuando el hombre perdió el control del rodado debido a la presencia de hielo sobre la Ruta Nacional 40.

La mujer fue trasladada al hospital provincial Dr. Oscar Arraiz en un vehículo particular antes de la llegada de los uniformados. Por su parte, el conductor recibió asistencia médica en el lugar y luego fue derivado preventivamente al mismo centro de salud para una evaluación general.

La ambulancia que debió asistir al conductor, un vecino de 72 años de la localidad de Villa La Angostura.

Retiraron la camioneta que volcó y despistó cerca del Puente El Pedregoso

Este martes retiraron el vehículo del lugar

Fuentes policiales confirmaron que este martes, cerca de las 10:30, el utilitario fue finalmente removido del lugar y remolcado hacia Villa La Angostura.

El operativo demandó tareas especiales debido a la ubicación en la que había quedado el vehículo tras el despiste.

Trabajo conjunto de bomberos, personal médico y de la Comisaría 28ª

En el siniestro vial del lunes intervino personal de la policial provincial, Bomberos Voluntarios y equipos médicos, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención para resguardar la zona. Todo bajo condiciones climáticas favorables, pero con algunos sectores que presentaban agua congelada sobre la ruta.

Además, se dio intervención al Centro de Operaciones Policiales (COP) de Neuquén para coordinar las diligencias correspondientes y el relevamiento del siniestro vial.

El siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40, en fotos