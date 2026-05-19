El joven de 34 años que fue apuñalado durante la noche del viernes en el barrio El Mallín, en Villa La Angostura, permanece internado en San Martín de los Andes debido a la complejidad de las lesiones sufridas.

La víctima sufrió una herida cortopunzante en la zona de las costillas, lesión que le comprometió un pulmón y le provocó un importante sangrado interno. Debido a la gravedad del cuadro, inicialmente debió ser derivado desde el hospital de Villa La Angostura hacia un centro médico de mayor complejidad.

Fuentes consultadas señalaron que el paciente fue intervenido quirúrgicamente en al menos dos oportunidades y continúa internado en terapia intensiva, aunque actualmente se encuentra fuera de peligro.

Según fuentes, la mejora en su cuadro clínico también influye en la situación procesal del presunto agresor, quien ya se entregó en la comisaría local junto a su abogado el Dr. Cristian Pettorosso.

En un primer momento, el sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación encabezada por el fiscal Ramiro Amaya. No obstante, ya recuperó su libertad.

Asimismo, trascendió que el detenido también sufrió lesiones durante la pelea. Presentaba un corte en la cabeza que requirió suturas en el hospital de Villa La Angostura.

Cómo habría sido la pelea

Las primeras versiones del ataque indican que dos hombres (entre ellos el detenido) iban en un auto cuando fueron insultados y atacados a piedrazos por otras dos personas.

Tras ese primer cruce, los ocupantes del vehículo regresaron al lugar para buscar a los agresores. Finalmente los localizaron dentro de un comercio cercano al playón municipal, donde la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física con armas blancas.

Actualmente, mientras la víctima se recupera, la Fiscalía trabaja ahora en la recopilación de pruebas para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Fuentes cercanas a la causa confirmaron además que la disputa entre ambos grupos no sería reciente. La enemistad entre las partes llevaría años y ya habría derivado anteriormente en distintos altercados y episodios violentos en la localidad.