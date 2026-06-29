Viedma consiguió uno de los reclamos más repetidos de los últimos años. A partir del 10 de agosto, la capital de Río Negro pasará de cuatro a seis vuelos semanales hacia y desde la Ciudad de Buenos Aires, un incremento del 50% que promete mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento que vive la región.

El acuerdo fue oficializado entre el Gobierno de Río Negro y Aerolíneas Argentinas y representa un salto importante para una ciudad que, en los últimos años, comenzó a ganar protagonismo por el avance de proyectos energéticos, el desarrollo turístico y el movimiento económico que genera el litoral marítimo provincial.

El gobernador Alberto Weretilneck celebró la noticia y aseguró que "este es un paso muy importante para Viedma y para toda la Región Atlántica, porque mejorar la conectividad aérea no es solamente sumar vuelos: es generar más oportunidades para el turismo, la actividad económica, el empleo y el desarrollo que viene".

Además, remarcó que "Río Negro está entrando en una nueva etapa productiva, energética y turística, y para eso necesitamos ciudades mejor conectadas, con más servicios y con más capacidad para recibir inversiones, visitantes y movimiento económico. Que Viedma pase de cuatro a seis vuelos semanales marca que la provincia está creciendo y preparándose para el futuro".

La gestión fue impulsada por el Gobierno provincial junto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el Ente Mixto de Promoción Turística de Viedma y la Agencia de Turismo de Río Negro. La negociación se apoyó en un análisis de la demanda que mostró un crecimiento sostenido del destino, impulsado por la actividad energética, el turismo y el movimiento institucional que caracteriza a la capital provincial.

A partir de agosto, los servicios serán operados con aeronaves Embraer 190, con capacidad para 96 pasajeros, lo que permitirá ampliar la oferta de asientos y ofrecer horarios adaptados tanto para quienes viajan por trabajo como para turistas y visitantes.

Vuelos Buenos Aires a Viedma

• Lunes, martes y jueves: salida de Aeroparque a las 7, arribo a Viedma a las 8.45. Regreso desde Viedma a las 9.25, con llegada a Aeroparque a las 11.

• Miércoles, viernes y domingo: salida de Aeroparque a las 15.20, arribo a Viedma a las 17.05. Regreso desde Viedma a las 17.45, con llegada a Aeroparque a las 19.20.