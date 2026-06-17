El proyecto minero Calcatreu se transformó en uno de los principales generadores de empleo de Río Negro. Según los últimos datos oficiales, la iniciativa de extracción de oro y plata que desarrolla Patagonia Gold ya suma 219 puestos de trabajo directos y otros 210 indirectos vinculados a la construcción, cifras que representan el 13,3% de todos los nuevos empleos registrados en la provincia.

El crecimiento sostenido que viene mostrando el emprendimiento desde enero de 2025 quedó reflejado durante la cuarta Mesa de Trabajo realizada en Ingeniero Jacobacci. Allí se confirmó que la actividad minera comienza a mostrar efectos concretos sobre la economía regional, especialmente en una zona que históricamente reclamó mayores oportunidades laborales y productivas.

Además, los números exhiben un dato que el Gobierno de Río Negro considera estratégico: la mayor parte de los trabajadores contratados son rionegrinos. El informe indica que ocho de cada diez personas incorporadas pertenecen a la provincia. Del total de empleados, el 49% reside en Ingeniero Jacobacci y otro 29% proviene de distintas localidades rionegrinas, consolidando el objetivo de que los beneficios de la inversión queden en el territorio provincial.

Otro aspecto que comenzó a modificar una actividad históricamente dominada por hombres es la incorporación de mujeres. Actualmente, 36 trabajadoras forman parte del proyecto y representan el 17% de la dotación total. Aunque todavía es una proporción reducida, el dato marca una tendencia de apertura en uno de los sectores más masculinizados de la economía.

En paralelo, la Provincia sostiene controles permanentes sobre los procesos de contratación mediante un esquema que involucra a la empresa, el Municipio, el Servicio de Empleo Rionegrino, AOMA y distintas áreas de recursos humanos. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la Ley 80/20, que prioriza la contratación de trabajadores rionegrinos en los grandes proyectos productivos que se desarrollan en el territorio.

Mientras tanto, el horizonte laboral sigue ampliándose. Para los próximos meses ya se proyectan nuevas incorporaciones de operadores de equipos, técnicos mecánicos, ayudantes de perforación, supervisores de mina, geólogos, técnicos electromecánicos y especialistas en seguridad y ambiente.