La preocupación crece con el paso de las horas en Viedma y Patagones. Patricia Sosa Morales, una mujer de 43 años, es intensamente buscada por su familia luego de que se perdiera todo contacto con ella hace diez días. Desde el domingo 7 de junio nadie de su entorno logró comunicarse con ella y la incertidumbre se transformó en una verdadera pesadilla para sus seres queridos.

La situación genera aún más alarma porque, según informaron familiares y allegados, la mujer atraviesa un problema de salud. Esa circunstancia llevó a que la búsqueda se intensificara en distintos sectores de la Comarca Viedma-Patagones, donde Patricia solía movilizarse habitualmente.

Patricia es madre de cuatro hijos y dos de ellos son menores de edad, de 10 y 11 años. Su ex marido encabeza junto a otros familiares un operativo que incluye recorridas por distintos barrios, consultas a conocidos y averiguaciones permanentes para intentar reconstruir los movimientos que pudo haber realizado durante los últimos días. Por otra parte, la madre de la mujer también se sumó activamente a la búsqueda.

Según los datos difundidos para facilitar su identificación, Patricia mide aproximadamente 1,67 metros, tiene tez blanca, cabello negro y ojos marrones. La última vez que fue vista vestía una campera gris y un jean. Además, familiares señalaron que en los últimos meses había experimentado una importante pérdida de peso.

La denuncia por averiguación de paradero fue presentada en la Estación Comunal de Patagones y en la Comisaría de la Mujer de Viedma. Mientras la búsqueda continúa, la familia solicita la colaboración de la comunidad. Cualquier dato que permita establecer dónde está Patricia Sosa Morales puede ser comunicado al 911, a la dependencia policial más cercana o al teléfono 2920-703510, perteneciente a su madre.