Tres delincuentes ingresaron a una vivienda de la ciudad de Centenario, mientras su dueño trabajaba en el campo y escaparon con electrodomésticos y su vehículo. El Volkswagen Polo fue encontrado horas después abandonado en Cipolletti y ahora buscan determinar dónde continuaron la fuga los sospechosos.

Este miércoles 7 de octubre, el vecino de Centenario, víctima del robo, se encontraba trabajando en el campo cuando tres delincuentes ingresaron a su casa de la calle Hugo Chávez y la desvalijaron. Los sujetos aprovecharon la ausencia del propietario para recorrer el domicilio, sacar distintos electrodomésticos y cargar el botín en un Volkswagen Polo Track, patente AH 490 RU, que también se llevaron.

El robo fue descubierto por la tarde, cuando el hombre regresó a su domicilio y advirtió lo ocurrido, según informó Centenario Digital. De inmediato dio aviso a la Comisaría 52, cuyos efectivos se trasladaron hasta la vivienda para iniciar las primeras actuaciones.

Los delincuentes quedaron registrados en las cámaras

Una parte del ingreso de los delincuentes quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio. Las imágenes muestran a los tres sujetos caminando por el patio y, según se informó, permitirían avanzar en la identificación de sus rostros. La principal hipótesis es que, después de cargar los elementos robados en el vehículo, escaparon hacia otro sector de la segunda meseta de Centenario.

Las cámaras de seguridad captaron los rostros de los sospechosos mientras recorrían el patio de la vivienda.

Sin embargo, el Volkswagen Polo apareció este jueves 8 de octubre, a varios kilómetros del lugar. Una mujer alertó a la Policía sobre un vehículo que había sido abandonado en calle Reconquista, casi España, en Cipolletti, por lo que personal de la Unidad 32 se dirigió hasta el lugar y constató que se trataba del auto buscado.

Al consultar los datos del vehículo en el sistema policial, los agentes confirmaron que tenía un pedido de secuestro solicitado por la Comisaría 52 de Centenario por el delito de robo. En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes antes de que el rodado pudiera ser restituido a su propietario.

El Volkswagen Polo robado en Centenario fue encontrado abandonado horas después en Cipolletti.

La hipótesis en la investigación

En la investigación intervino la fiscal de turno de Cipolletti, Julieta Della Cha, quien dispuso la intervención del gabinete. Por su parte, la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, a cargo de la Dra. Córdoba, determinó que una vez finalizadas las tareas periciales se verificara la documentación y se entregara el vehículo al damnificado, un hombre de 38 años. Las diligencias finalizaron a la 1:17 de la madrugada.

Ahora, los investigadores buscan establecer qué ocurrió con los tres delincuentes después de abandonar el Polo. Una de las hipótesis que se maneja es que habrían cargado el botín en otro vehículo y continuado la fuga, una maniobra que les habría permitido despistar a los efectivos que ya estaban buscando el automóvil robado.