El Congreso de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) se reunió este miércoles en Villa Regina y, luego de más de 16 horas de debate, resolvió convocar a un paro de 48 horas. La medida estará condicionada a que el Gobierno provincial llame a paritarias una vez que se conozca el índice de inflación de agosto.

La secretaria general del gremio, Laura Ortiz, fue clara respecto de los reclamos: “La propuesta debe contemplar un sueldo para un docente que se inicia de $2.000.000. De no existir una convocatoria a paritarias que contemple esos requerimientos, se realizará el paro, estimativamente para mediados de septiembre, con movilizaciones regionales”.

El Congreso también se movilizó hacia el Instituto de Formación Docente de Regina, en respaldo a las cuatro profesoras que atraviesan procesos sumariales. En ese contexto, se reafirmó la defensa de la autonomía de los institutos y se denunció la utilización de procedimientos administrativos como mecanismos de disciplinamiento. “Expresamos el compromiso colectivo en defensa de las trabajadoras de la educación frente a cualquier forma de persecución o disciplinamiento. Acompañamos a las compañeras sumariadas y reafirmamos que ningún proceso administrativo puede utilizarse como herramienta para silenciar la organización, la participación y la defensa de la educación pública”, sostuvo Ortiz.

“Trabajamos también sobre la ley de arraigo y la reforma que se pretende hacer a nuestro estatuto docente sin la consulta a nuestro sindicato. Este congreso resolvió pedir que se declare inconstitucional”, concluyó.