Robo millonario en la parrilla de Villa La Angostura: el ladrón de los tatuajes en el cuello escapó a La Pampa antes de ser detenido

El principal sospechoso del millonario robo al restaurante Renacer de Villa La Angostura fue identificado por los investigadores gracias a dos tatuajes visibles a ambos lados del cuello, aunque logró abandonar Neuquén antes de ser detenido y actualmente estaría en la provincia de La Pampa. A más de dos semanas del hecho, el hombre continúa prófugo.

Según informó el sitio de noticias La Angostura Digital, el análisis de las cámaras de seguridad permitió orientar rápidamente la investigación hacia un sospechoso. Las imágenes muestran al delincuente actuando a rostro descubierto durante todo el robo, lo que posibilitó advertir una característica física determinante: dos tatuajes, uno a cada lado del cuello, que habrían sido clave para establecer su identidad.

El hombre residía de manera transitoria en el barrio Puerto Manzano y abandonó Villa La Angostura antes de que la investigación avanzara con medidas judiciales en su contra. Su destino habría sido la provincia de La Pampa, donde se encontraría junto a un familiar, situación que ahora obliga a ampliar la búsqueda fuera de Neuquén.

El damnificado también amplió la denuncia luego de realizar un arqueo detallado del restaurante. Además del dinero en efectivo y de varias botellas de whisky importado, valuados en alrededor de 16 millones de pesos, constató el faltante de un teléfono celular iPhone perteneciente al encargado del local y un cuchillo de alta gama marca Muela, elementos que fueron incorporados al expediente judicial.

El robo ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de julio, cerca de la 1.30, mientras cientos de personas celebraban sobre la avenida Arrayanes el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza. Las cámaras registraron cómo el delincuente ingresó por una ventana trasera, recorrió el restaurante con tranquilidad, cargó las botellas en un balde metálico y salió por la puerta principal para mezclarse entre la multitud sin despertar sospechas.