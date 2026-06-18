Un semirremolque que había sido denunciado como robado en Regina apareció en un taller del paraje El 15, sobre la Ruta Nacional 151, cerca de Cordero. El hallazgo se produjo luego de que un hombre de 57 años advirtiera que el vehículo que tenía para reparar coincidía con el que era buscado por la Policía.

La historia comenzó varios días antes, cuando el mecánico recibió un llamado telefónico para realizar tareas de tornería sobre un semirremolque térmico. El acuerdo parecía una labor más de las tantas que se realizan a diario en los talleres de la región. Por eso, el vehículo fue retirado en Regina y trasladado hasta el establecimiento ubicado a la vera de la Ruta 151.

Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado cuando el hombre navegaba por las redes sociales. Entre publicaciones y avisos, encontró una denuncia relacionada con la sustracción de un semirremolque. Al observar los datos difundidos, algo le llamó la atención de inmediato: la patente coincidía con la del vehículo que estaba en su taller.

Lejos de ignorar la situación, decidió presentarse ante el Cuerpo de Seguridad Vial de Barda del Medio para informar lo ocurrido. Su aporte permitió poner en marcha las averiguaciones necesarias y despejar cualquier duda sobre la procedencia del rodado.

A partir de allí, los efectivos realizaron consultas en los sistemas oficiales y confirmaron que el semirremolque registraba un pedido de secuestro vigente desde el 16 de junio. La medida había sido emitida en el marco de una investigación por el hurto de un vehículo dejado en la vía pública, denunciado en Villa Regina.

Mientras avanzaban las actuaciones, la propietaria fue convocada para reconocer el rodado. El momento fue clave para confirmar que se trataba efectivamente del semirremolque denunciado como robado. Con esa instancia cumplida, la Fiscalía dispuso las medidas judiciales correspondientes.

Finalmente, durante la misma jornada, el vehículo fue restituido a su dueña en carácter de depositaria judicial.