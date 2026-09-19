Detectaron un auto con pedido de secuestro en una plaza de Villa Manzano y demoraron a su conductor

La intervención comenzó este viernes por la noche en Villa Manzano, cuando un operador del Centro Inteligente de Seguridad detectó un Chevrolet Corsa rojo estacionado en inmediaciones de la Plaza Independencia. La consulta del dominio en los sistemas oficiales permitió establecer que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia de La Pampa.

El sistema de monitoreo, clave

La situación se inició a las 22:24, cuando la información fue detectada por el sistema de monitoreo. De inmediato, el 911 RN Emergencias transmitió la alerta a la Comisaría 44°, que intervino para localizar el rodado y determinar quién estaba a cargo del vehículo.

Cuando llegó la alerta, el Corsa ya no tenía ocupantes. Sin embargo, el seguimiento realizado desde el Centro Inteligente de Seguridad permitió establecer que el conductor se había trasladado hacia una iglesia ubicada en las cercanías.

Siete minutos después, a las 22:31, los efectivos de la Comisaría 44° arribaron al sector, localizaron al hombre señalado como poseedor del vehículo y concretaron su demora sin que se registraran incidentes.

El hombre, de 53 años, manifestó ante los policías que había adquirido el automóvil hacía varios años, aunque nunca había completado la transferencia de dominio. Además, presentó la documentación que tenía en su poder.

Un pedido judicial originado en La Pampa

La consulta permitió determinar que la medida sobre el Chevrolet Corsa había sido solicitada desde la provincia de La Pampa, específicamente por la Oficina de Gestión Común de Ejecución, Concursos y Quiebras.

El pedido se encontraba vinculado con una causa judicial de ejecución y una medida cautelar, por lo que el procedimiento continuó bajo los mecanismos de cooperación entre organismos judiciales y policiales de distintas provincias.

Finalmente, tanto el vehículo como la documentación exhibida quedaron secuestrados en la Comisaría 44°, a disposición del organismo judicial pampeano que había requerido la medida.

El procedimiento se concretó a partir de la articulación entre el monitoreo del 911 RN Emergencias, los sistemas de consulta de dominios y la intervención de los efectivos policiales en el lugar.