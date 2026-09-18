Río Negro consiguió más tiempo para devolver una deuda millonaria con Nación. El gobernador Alberto Weretilneck firmó el convenio dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un esquema creado para ordenar las cuentas pendientes entre el Estado nacional y las provincias. En el caso rionegrino, el acuerdo involucra una deuda que supera los $100.000 millones.

El convenio establece que la Provincia mantiene una deuda con el Estado nacional de $124.343 millones, mientras que Nación registra obligaciones a favor de Río Negro por otros $18.291 millones. Después de compensar esos créditos y débitos, el saldo que deberá afrontar la administración provincial quedó establecido en $106.052 millones.

El origen de la deuda está relacionado principalmente con un anticipo financiero de $120.000 millones otorgado este año, más sus intereses, y con fondos pendientes de rendición correspondientes al extinto Fondo Federal Solidario. El acuerdo permite ahora ordenar ese compromiso mediante un esquema de pagos que evita que todo el peso financiero caiga de una sola vez sobre las cuentas provinciales.

El cronograma contempla dos pagos de $36.000 millones, previstos para octubre y noviembre, además de otro desembolso de unos $4.265 millones en diciembre. El resto del saldo tendrá un nuevo esquema de cancelación, con vencimientos que se extienden hasta el año próximo.

Una parte del acuerdo establece que $65.786 millones serán devueltos en siete cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con el primer vencimiento previsto para el último día hábil de junio de 2027. Sobre el capital pendiente se aplicará una tasa nominal anual del 15% desde el 1 de enero de 2027.

El convenio también incluye un punto político y judicial: Río Negro desistirá de la acción y del derecho en el amparo relacionado con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La Provincia había iniciado esa causa en 2024, cuando reclamó por la continuidad de esos fondos destinados al sistema educativo.

Con este acuerdo, Weretilneck consiguió ordenar una deuda de más de $100.000 millones con Nación y estirar parte de los vencimientos. El convenio forma parte del régimen nacional creado para compensar obligaciones entre las provincias y el Estado central y habilita, además, distintas herramientas para reestructurar la deuda pública y cancelar compromisos del Tesoro provincial.