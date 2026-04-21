Por una investigación por robo en San Martín de los Andes, la Brigada de Investigaciones Zona Sur allanó una panadería, donde secuestró material de construcción, y una vivienda en la que hallaron prendas de vestir utilizadas por los sospechosos.

Materiales de construcción y un detenido

El primer operativo se llevó a cabo en una panadería, donde la policía encontró materiales de construcción y otros elementos que podrían estar relacionados con el hurto investigado, como piezas galvanizadas, bolsas de adhesivo para pisos y un sistema de cámaras con memoria de almacenamiento.

Durante el allanamiento también se secuestraron objetos que podrían estar vinculados a otra causa anterior, incluyendo caños de instalación eléctrica, cajas de embutir y materiales de ferretería. Como resultado, un hombre fue demorado y trasladado a la comisaría tras recibir atención médica, quedando notificado por presunto encubrimiento.

Segundo allanamiento: prenda de vestir y segunda detención

El segundo allanamiento se realizó en otro domicilio de la ciudad, donde los efectivos encontraron una prenda de vestir que coincidiría con la utilizada por el presunto autor del hurto. Además, se fotografiaron otros objetos que podrían estar relacionados con la investigación.

En este lugar, la policía detuvo a otro hombre sospechoso del hecho, quien también fue trasladado para revisión médica y puesta a disposición de la Justicia. Los procedimientos contaron con la autorización judicial, la intervención de la Fiscalía Lagos del Sur y el apoyo del Comando Radioeléctrico para garantizar la seguridad durante los allanamientos.