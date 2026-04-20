La Justicia avanzó con fuerza contra el acusado de disparar en la zona norte de Cipolletti: fue imputado por intento de homicidio agravado y quedó detenido con prisión preventiva mientras la fiscalía profundiza una causa que ya lo ubica como autor material del ataque.

En la audiencia realizada este domingo, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos con una calificación pesada: homicidio en grado de tentativa, agravado por la participación de un menor. No es un detalle menor. Esa figura penal implica que, para la acusación, hubo intención directa de matar.

Además, los fiscales no se quedaron en una hipótesis débil. Sostuvieron que el imputado fue quien efectuó los disparos y respaldaron esa afirmación en elementos reunidos en las primeras horas de la investigación. La acusación se apoyó en los artículos 79, 42 y 45 del Código Penal, lo que marca un encuadre claro: autoría directa en un intento de asesinato.

En este escenario, hubo un dato que llamó la atención y que fortaleció la postura de la fiscalía. La defensa oficial no cuestionó ni los hechos ni la calificación legal. Es decir, no discutió la base de la acusación en esta instancia inicial, lo que dejó el camino despejado para una resolución rápida por parte de la jueza.

Por eso, sin rodeos, la magistrada dio por formulados los cargos y habilitó la apertura de la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Pero además tomó una decisión clave: dictó la prisión preventiva durante todo ese período, al considerar que existen riesgos procesales.

El tremedo ataque a tiros

En los últimos minutos del viernes, un joven de 26 años fue baleado en el pecho durante un violento ataque en el barrio Anai Mapu, y permanece internado en estado delicado, mientras que un hombre fue detenido como principal sospechoso del intento de homicidio.

El hecho se produjo cerca de las 23:48 en la intersección de las calles El Bolsón y Avenida Perón, cuando la víctima caminaba junto a un amigo. En ese momento, dos personas a bordo de una moto se acercaron y uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo directo contra el joven, para luego escapar rápidamente del lugar.

A partir de la agresión, el herido fue asistido de urgencia y trasladado inicialmente al hospital local, donde le realizaron estudios de alta complejidad. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida en una zona vital, debió ser derivado a una clínica privada por falta de especialistas, y permanece con pronóstico reservado bajo observación médica.

En paralelo, la Policía logró identificar a los presuntos autores y concretó la detención del principal sospechoso, mientras que el menor que lo acompañaba fue entregado a sus tutores. La investigación sigue en marcha y busca determinar el motivo del ataque, sin descartar la existencia de un conflicto previo entre las partes.