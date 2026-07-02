La Policía de Neuquén demoró durante la noche del lunes a un hombre de 22 años y secuestró un Chevrolet Cruze negro que sería de interés para una causa por presunto robo que se investiga en la ciudad de Centenario. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 18° de Gran Neuquén, mientras desarrollaban tareas de patrullaje preventivo.

Persecución y operativo cerrojo en el Oeste neuquino

Uno de los indicios que llamó la atención de la Policía fue que el automóvil circulaba con las luces apagadas. Pero cuando intentaron detener la marcha del vehículo, el conductor aceleró y se dio a la fuga.

Ante esa situación se desplegó un operativo cerrojo con la participación de varios móviles policiales para evitar que el rodado escapara del sector. Tras una breve persecución, el automóvil finalmente detuvo su marcha.

Sin embargo, dos de los ocupantes descendieron y lograron escapar a pie, mientras que el conductor fue interceptado y demorado por el personal policial.

Un vehículo bajo investigación por un robo en Centenario

Durante el seguimiento, los investigadores advirtieron que desde el vehículo habría sido arrojado un elemento. Elemento cuya naturaleza y relevancia forman parte de las actuaciones que se encuentran en curso.

Desde la Comisaría 5ª de Centenario se informó que el Chevrolet Cruze tendría vinculación con una causa por presunto robo que tramita con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén.

A partir de esa comunicación, la Justicia dispuso el secuestro del automóvil para su peritaje y el traslado del demorado a sede policial, donde se continuaron las diligencias correspondientes.

La búsqueda de los sospechosos que lograron escapar

La investigación permanece abierta y busca determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en el hecho investigado. Además, la Policía trabaja para identificar y localizar a los dos hombres que escaparon a pie tras el final de la persecución. Mientras tanto, la Fiscalía buscar reunir elementos para avanzar con la causa