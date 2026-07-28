Un amplio operativo policial se desplegó este martes sobre la calle Elordi al 0, en San Martín de los Andes, luego de que un hombre con pedido de captura judicial subiera a los techos de varias viviendas y amenazara con quitarse la vida.

El protagonista fue identificado como Tomás Bolgar, de 23 años, quien era intensamente buscado por la Policía del Neuquén en el marco de una orden de ubicación y detención.

De acuerdo con la información disponible, el joven posee causas por violencia de género, tenencia de estupefacientes y además está siendo investigado por una presunta comercialización de drogas.

El momento de negociación y detención

Durante el operativo, el prófugo exigía la presencia de un negociador y de un fiscal mientras permanecía sobre los techos, generando momentos de fuerte tensión entre los vecinos del sector.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía del Neuquén, personal del SIEN, integrantes de Antinarcóticos y otros equipos especializados. La presencia de numerosos móviles policiales y de emergencia obligó a restringir la circulación en la zona mientras se desarrollaban las negociaciones.

Tras varios minutos de diálogo, las autoridades lograron que el hombre se rindiera, lo que permitió controlar la situación y concretar su detención sin que se registraran mayores consecuencias.