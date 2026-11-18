Un ladrón prófugo de la Justicia de Neuquén desde agosto de 2024 fue detenido en la ciudad Allen. Lo encontraron efectivos de la Comisaría 6° mientras realizaban una recorrida preventiva y descubrieron que tenía una orden de captura vigente al consultar sus datos en el sistema nacional SIFCOP.

El procedimiento se produjo alrededor de las 3:30, en la esquina de Juan B. Justo y Eva Perón. A esa hora, los policías recorrían distintos sectores de la ciudad cuando advirtieron la presencia de un hombre que circulaba por la zona y decidieron identificarlo.

Lo que parecía un control de rutina terminó con un resultado que cambió el rumbo del procedimiento. Al ingresar los datos personales en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los efectivos comprobaron que el ciudadano tenía un requerimiento judicial pendiente en otra provincia.

La orden de captura estaba activa desde el 22 de agosto de 2024 y había sido solicitada por la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Judicial de Neuquén. El expediente está relacionado con un robo simple.

Una vez verificada la orden, los efectivos concretaron la detención y trasladaron al hombre a la sede de la Comisaría 6°. La intervención quedó luego a disposición de las autoridades judiciales.

Finalmente, la fiscal de turno dispuso el inicio de un legajo por captura y ordenó que el detenido permaneciera alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia. Por ahora, no se informaron detalles sobre una eventual audiencia ni sobre el traslado del hombre a Neuquén.