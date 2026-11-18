La investigación por la desaparición de Alejandro Atero, el joven de 23 años buscado durante varios días en el río Negro, ingresó en una etapa determinante luego del hallazgo de un cuerpo en la zona de Isla Jordán. Tras las actuaciones realizadas en el lugar, la Justicia dispuso el traslado de los restos a la Morgue Judicial de Roca, donde se llevará adelante la autopsia que permitirá avanzar en el esclarecimiento del caso.

El procedimiento se concretó después de que efectivos de la División Bomberos de la Policía de Neuquén localizaran un cuerpo semisumergido en el río, en inmediaciones del puente que conecta Isla Jordán con Las Perlas.

La autopsia será determinante

Si bien las primeras observaciones señalaron que las prendas encontradas coincidían con las que llevaba puestas Alejandro Atero al momento de su desaparición, las autoridades mantienen las pericias de rigor para avanzar con la identificación formal. La autopsia no sólo permitirá confirmar científicamente la identidad de la persona hallada, sino también establecer las causas y circunstancias de la muerte. Por ese motivo, la investigación quedó ahora centrada en los estudios forenses que se realizarán en Roca.

El cuerpo fue localizado durante un operativo que movilizó durante días a fuerzas de seguridad y equipos especializados de Río Negro y Neuquén. Según la información oficial, los rescatistas habían desarrollado tareas de buceo durante gran parte de la jornada y más tarde continuaron con recorridas fluviales río abajo cuando detectaron un cuerpo enganchado a ramas sobre la costa.

Qué analiza la Fiscalía

La causa continuará bajo la supervisión de la Fiscalía que aguardará los resultados de la autopsia antes de avanzar con nuevas definiciones procesales. Los informes forenses serán fundamentales para reconstruir lo ocurrido desde el momento de la desaparición del joven hasta el hallazgo realizado este martes.

Mientras tanto, familiares y allegados permanecen a la espera de las conclusiones periciales que permitan cerrar una etapa marcada por días de intensa búsqueda y profunda incertidumbre.