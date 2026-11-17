Una jornada de fútbol infantil terminó envuelta en una situación tan inesperada como preocupante en la Asociación Española de Beltran. Ocho chicas que participaban de un encuentro de la Liga Avellaneda comenzaron a sentirse mal durante la tarde del sábado y debieron ser trasladadas al hospital para recibir asistencia. Pero lo que inicialmente parecía un episodio provocado por las altas temperaturas terminó abriendo otro interrogante: dos de las menores, de apenas 12 y 13 años, dieron positivo en un análisis toxicológico.

Las nenas habrían venido desde la casa con el consumo, pero el episodio comenzó cuando desde la cancha llegó un llamado de alerta a la Policía. El aviso daba cuenta de varias jugadoras que presentaban síntomas compatibles con una descompensación por el calor. La situación requería asistencia sanitaria y motivó la intervención de personal de Salud Pública, que se ocupó de trasladar a las chicas al hospital de Choele Choel.

En el centro asistencial, las menores recibieron hidratación y fueron sometidas a distintos estudios para determinar las causas de las descompensaciones. Fue durante esa atención cuando apareció el dato que cambió por completo el escenario: dos de las ocho jugadoras examinadas registraron resultados positivos en un test toxicológico.

La información fue confirmada por el jefe de la Regional Cuarta, Juan Carlos Bautista, quien explicó que las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido a partir de la intervención sanitaria. Por tratarse de niñas de corta edad y ante la naturaleza de los resultados, se activaron los procedimientos correspondientes y se realizó una denuncia penal.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Defensoría de Menores, organismos que deberán intervenir para determinar las circunstancias en las que se produjo la situación. Por ahora, no trascendieron precisiones sobre qué sustancia fue detectada.