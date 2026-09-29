Una mujer fue detenida el sábado alrededor de las 18 en Centenario, luego de que efectivos de la División Motorizada Base Centenario comprobaran que tenía un pedido de captura y detención vigente por una causa de robo con arma en grado de tentativa.

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en jurisdicción de la Comisaría 52°. Los policías identificaron a la mujer y consultaron sus datos al Centro de Análisis Criminal, donde confirmaron el requerimiento judicial.

Tras verificar la medida, los efectivos concretaron la detención y solicitaron un móvil policial para trasladarla a la dependencia. La mujer quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Cómo descubrieron el pedido de captura

El operativo se desarrolló en el marco de un patrullaje preventivo. Durante el recorrido, el personal de la División Motorizada identificó a la mujer y realizó una consulta de sus datos personales.

La intervención del Centro de Análisis Criminal permitió establecer que existía una orden judicial vigente en su contra. El requerimiento estaba relacionado con una investigación por robo con arma, cometido presuntamente en despoblado y en banda, en grado de tentativa.

Una vez confirmada la medida, los efectivos procedieron a detenerla y coordinaron su traslado con personal de la Comisaría 52°.

Qué se sabe de la causa judicial

La orden de captura estaba vinculada a una causa por robo con arma, en despoblado y en banda, en grado de tentativa.

Hasta el momento, la información difundida sobre el procedimiento no identifica el juzgado interviniente, la fecha de emisión de la orden ni las circunstancias específicas del hecho investigado.

Tampoco se precisó si la mujer tenía otras medidas judiciales pendientes o si ya había sido convocada a una audiencia.

Qué pasará con la mujer detenida

La mujer permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente, luego de que la Policía confirmara que tenía un pedido de captura y detención vigente.

Los próximos pasos dependerán de las decisiones del organismo judicial a cargo de la causa. No se informó si ya se realizó una audiencia ni si se dispusieron nuevas medidas.