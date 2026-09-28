Se presentó como alguien capaz de curarla, le hizo creer que podía ayudarla y, según quedó probado en el juicio, aprovechó esa situación para abusar sexualmente de ella. Ahora, la Fiscalía pidió 6 años y 6 meses de prisión efectiva para el hombre que fue declarado responsable penal de abuso sexual con acceso carnal contra una menor en Chichinales.

El hecho ocurrió el 19 de febrero de este año, cerca de la medianoche, en el barrio Alta Barda. De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre se presentó ante la víctima como curandero y le dijo que tenía que “sacarle el demonio” que llevaba dentro. Fue en ese contexto, sostuvo la Fiscalía, cuando cometió el abuso.

Este mediodía se realizó la audiencia en la que se discutió qué pena deberá cumplir. La fiscal Vanesa Cascallares pidió 6 años y 6 meses de prisión efectiva, además de las accesorias legales y las costas del proceso.

La representante del Ministerio Público marcó como agravantes la forma en que fue cometido el abuso y, especialmente, la confianza que la víctima depositó en el hombre a partir de lo que él decía saber para curarla. También mencionó las amenazas y el uso de un pañuelo con alcohol para disminuir las defensas de la joven.

La defensa particular, en cambio, pidió que se aplique el mínimo de la pena y sostuvo que esas circunstancias no debían ser consideradas agravantes. Para el defensor, incluso podían ser valoradas como atenuantes.

El Tribunal dará a conocer su decisión el lunes 5 de octubre a las 12. Mientras tanto, las partes acordaron mantener las medidas cautelares hasta que la sentencia quede firme: el hombre deberá presentarse periódicamente en una comisaría, tiene prohibido salir del país y tampoco puede acercarse ni establecer ningún tipo de contacto con la víctima.