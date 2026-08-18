Detuvieron a un ciberacosador que tenía 30 cuentas y hostigaba a una joven

Un joven de 21 años fue detenido en el barrio porteño de Monserrat acusado de llevar adelante una sostenida campaña de hostigamiento digital contra una joven de Córdoba. La investigación reveló que utilizaba una compleja estructura de cuentas de correo y líneas telefónicas para ocultar su identidad y mantener el acoso.

El operativo fue solicitado por la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen de Córdoba, a cargo de Franco Pilnik, y autorizado por el Juzgado de Control y Faltas N° 3. Personal de la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad participó de los allanamientos realizados en dos domicilios de Monserrat.

Según la investigación, la víctima habría recibido amenazas de muerte y de contenido sexual, además de sufrir suplantación de identidad en redes sociales, creación de perfiles falsos y difusión no consentida de sus datos personales y los de integrantes de su familia.

El hostigamiento también incluyó miles de mensajes y llamadas realizadas desde números telefónicos de distintos países, lo que complicó inicialmente la identificación del responsable.

Una red de cuentas y teléfonos para ocultar su identidad

Los investigadores se encontraron con un caso de elevada complejidad técnica. Para reconstruir el mecanismo utilizado por el acusado fue necesario cruzar información aportada por plataformas como Meta, TikTok y Google, además de datos suministrados por empresas de telefonía.

A partir de ese análisis se logró identificar un dispositivo móvil clave. Sobre ese teléfono funcionaba una verdadera red compuesta por 30 cuentas de correo electrónico y decenas de líneas telefónicas, activadas mediante tarjetas SIM descartables.

El análisis del tráfico de información permitió además reconstruir los movimientos del sospechoso. Los investigadores pudieron seguir su desplazamiento desde la Patagonia hasta su radicación definitiva en la Ciudad de Buenos Aires.

Ese recorrido coincidía con el patrón geográfico de los hechos que eran investigados y aportó una de las claves para individualizar al presunto autor.

Qué encontraron durante los allanamientos

Con la evidencia digital reunida, la Justicia autorizó los procedimientos en Monserrat. Durante los allanamientos fueron secuestrados distintos dispositivos electrónicos, tarjetas SIM y otros elementos considerados de interés para la investigación.

El joven quedó detenido y será trasladado a Córdoba para afrontar los actos procesales correspondientes.

La causa lo investiga por amenazas agravadas por el anonimato y coacción agravada por el anonimato, en un contexto de violencia de género. Por el momento, la investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y de la información digital obtenida durante el procedimiento.