La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que otras cuatro personas fueron detenidas por su presunta colaboración en la fuga del italiano Leonardo Bertulazzi, quien permanece prófugo desde el martes 10 de noviembre, y aseguró que la investigación continuará hasta identificar a todos los involucrados.

A través de una publicación en sus redes sociales, la funcionaria destacó el trabajo de la Policía Federal Argentina y precisó que, con estos nuevos arrestos, ya son cinco los detenidos en la causa, incluida Betina Erika Köpcke, esposa del prófugo, quien había sido arrestada días atrás.

"El que ayuda a un criminal se convierte en criminal. Que les quede claro: los vamos a perseguir, los vamos a atrapar y van a pagar por lo que hicieron", sostuvo Monteoliva, quien también afirmó que las autoridades no dejarán de buscar a quienes hayan participado de la evasión.

La detención de Köpcke se había concretado luego de que la investigación reuniera elementos que indicarían que conocía previamente el plan de escape. Entre las pruebas analizadas figuraban fotografías tomadas en octubre de 2025 en las que se la veía frente al portón del inmueble de la calle Bolívar, por donde Bertulazzi huyó, y otras imágenes de las cuerdas ubicadas junto al balcón que habría utilizado para escapar.

Leonardo Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas.

Buscado por la Justicia

El italiano se fugó el 10 de noviembre de la vivienda de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria. Para hacerlo, se quitó la tobillera electrónica y utilizó un arnés para descender desde un quinto piso.

Horas después fue registrado en un comercio de ropa de la localidad bonaerense de Martínez, donde compró un gorro piluso. Los empleados del local contaron que recién al día siguiente supieron que habían atendido a un prófugo buscado por la Justicia.

En tanto, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió el jueves suspender los planteos de la defensa de Bertulazzi hasta que sea capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales. El paradero del italiano continúa sin conocerse.