La Cámara Federal de Casación Penal suspendió los planteos realizados por la defensa de Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas, la organización terrorista que protagonizó numerosos atentados y secuestros en Italia durante los llamados años de plomo. La Justicia dispuso que su trámite recién continúe cuando el italiano, prófugo desde el 10 de noviembre, sea capturado y vuelva a quedar a disposición de la Justicia.

La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala II de Casación, que ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires. Según establece la resolución, una vez que Bertulazzi sea localizado, el juzgado “deberá devolver las presentes para continuar su tramitación”.

De esta manera, la situación de prófugo del italiano tiene ahora una consecuencia directa sobre los planteos que su defensa mantenía pendientes ante Casación.

Bertulazzi es buscado desde el martes 10 de noviembre, cuando logró escapar y comenzó un operativo para intentar determinar su paradero y reconstruir las circunstancias que hicieron posible la evasión.

La investigación sobre la esposa de Bertulazzi

Mientras continúa la búsqueda, la causa sumó otro capítulo con la detención de Betina Erika Köpcke, esposa de Bertulazzi, de 77 años. La mujer fue arrestada por efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, por orden del juzgado a cargo de la jueza María Servini.

Los investigadores sospechan que Köpcke habría tenido conocimiento previo del plan de fuga. Esa hipótesis surgió, entre otros elementos, del análisis forense de un teléfono celular encontrado dentro de una mochila negra que Bertulazzi habría abandonado durante su evasión.

De acuerdo con la investigación, en el dispositivo aparecieron fotografías tomadas en octubre de 2025 en las que se observaría a la mujer frente al portón del inmueble de la calle Bolívar por donde posteriormente se concretó la fuga.

También se encontraron imágenes de cuerdas ubicadas junto al balcón utilizado como vía de escape, registradas meses antes del episodio. Estos elementos forman parte de la investigación y deberán ser evaluados judicialmente.

A partir de esos indicios, la Justicia ordenó allanar el domicilio de Köpcke en el barrio porteño de San Telmo, donde fue localizada y detenida. Durante el procedimiento fueron secuestrados un teléfono celular, tres dispositivos USB, documentación médica vinculada con Bertulazzi y recortes periodísticos relacionados con la fuga. La mujer quedó detenida e incomunicada por disposición de Servini y estaba previsto que prestara declaración indagatoria este jueves.

La investigación cuenta además con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de María Alejandra Mangano.

Mientras se intenta establecer si existieron otras personas involucradas en la planificación o ejecución de la evasión, Bertulazzi continúa prófugo y los planteos de su defensa ante Casación permanecerán suspendidos hasta que vuelva a estar a disposición de la Justicia.