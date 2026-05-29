Dos hombres fueron detenidos acusados de haber contactado por redes sociales a jugadores de las divisiones inferiores de Club Atlético Independiente con fines sexuales. La investigación apunta a una maniobra de grooming y corrupción de menores que habría afectado a futbolistas juveniles entre enero y abril de 2026. Los arrestados fueron identificados como Martín Eduardo Diez, de 41 años, y Gustavo Aníbal Bautista, de 52, ambos imputados por “captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales” y “corrupción de menores”. La causa quedó a cargo de la UFI N°2 del departamento judicial Avellaneda-Lanús.

Grooming y corrupción de chicos de las inferiores de Independiente

Según la investigación, varios adolescentes que integran las inferiores del club mantuvieron conversaciones con distintas personas a través de redes sociales. En esos intercambios, los menores eran incitados a enviar imágenes íntimas a cambio de dinero, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad vinculada a que muchos viven en la pensión de la institución, lejos de sus familias. La pesquisa avanzó a partir de capturas de pantalla, registros audiovisuales, comprobantes de transferencias y testimonios familiares, elementos que permitieron orientar la investigación hacia los dos sospechosos.

Los allanamientos se realizaron en las localidades bonaerenses de Vedia y Villa Tesei. Allí fueron detenidos Diez y Bautista, en operativos encabezados por la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Durante los procedimientos, la Policía secuestró teléfonos celulares, cámaras, tablets, notebooks y fotografías impresas con representaciones sexuales de menores.

A qué se dedican los implicados en la causa por grooming y corrupción de menores

La investigación también determinó que Diez trabajaba en el Ministerio de Salud de la Nación, en el área de Salud Sexual y Reproductiva, mientras que Bautista se desempeñaba como profesor de Geografía en distintos establecimientos educativos del oeste del conurbano bonaerense.

Desde el Club Atlético Independiente informaron que el caso comenzó a investigarse luego de que el padre de uno de los menores se comunicara con un entrenador para denunciar la situación. A partir de allí, el club aseguró que activó el protocolo correspondiente y brindó asistencia a la familia.

En un comunicado oficial, la institución señaló que posteriormente el equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó otros dos casos de características similares, lo que fue informado a las autoridades del club y a la Justicia. Además, indicaron que el 15 de mayo representantes legales y dirigentes de la institución se presentaron ante la Fiscalía N°2 de Avellaneda para formalizar la denuncia y entregar el material recopilado durante las primeras averiguaciones.

El caso volvió a poner el foco sobre antecedentes similares ocurridos en el club entre 2018 y 2023. Esa investigación derivó el año pasado en la condena de nueve personas por acoso y corrupción de menores, entre ellas el árbitro Martín Bustos, que recibió una pena de 12 años de prisión.