Dos mujeres quedaron detenidas cuando trasladaban $11 mil dólares falsos, en fajos de billetes adheridos a su cuerpo. Viajaban en un remis desde Salta a Jujuy y una de las aprehendidas tenía prisión domiciliaria.

Gendarmería Nacional confirmó que efectivos de la Sección “Libertador General San Martín” realizaban un operativo de prevención vial cuando controlaron al vehículo que provenía de la ciudad salteña de Pichanal y se dirigía a la localidad jujeña de Libertador General San Martín.

Durante la inspección de documentos, los gendarmes observaron anomalías en la vestimenta de las pasajeras y se solicitó la intervención de la Fiscalía Federal Única de Jujuy que autorizaron una requisa minuciosa sobre las involucradas.

En la requisa, los funcionarios encontraron los fajos con billetes ocultos bajo sus prendas y adheridos a los cuerpos, mientras que los peritos de Criminalística y Estudios Forenses, confirmaron que se trataba del traslado de U$S11.600 en billetes apócrifos.

Asimismo, una de las mujeres incumplía una medida de prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado Federal de Salta, lo que agravó su situación procesal. Ambas quedaron supeditadas a la causa.